"Динамо" заинтересовалось полузащитником сборной Словении

"Динамо" в лице Михи Зайца хочет усилить середину поля. Фото: из открытых источников

Словенский полузащитник "Фенербахче" Миха Зайц заинтересовал киевское "Динамо".

Летом 2019 динамовцы проявляли интерес к игроку, но не смогли договориться с турецким клубом по деталям перехода. Теперь "Динамо" снова хочет видеть футболиста в своем составе, пишет "Спортарена"

Кроме киевлян в услугах 25-летнего игрока также заинтересован Зенит. Оба клуба готовы провести переговоры с представителем Зайца.

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В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Миха Зайц сыграл лишь в пяти матчах за стамбульский клуб, забив 1 го