"Динамо" выставило на трансфер дорогого легионера

Миккель Дуэлунд не играл ни при одном тренере. Фото: "Динамо"

Датский легионер "Динамо" Миккель Дуэлунд выставлен на трансфер. Тренер Мирча Луческу решил продать дорогого дублера.

"Дуэлунд выставлен на трансфер. Когда в 2018 году с малоизвестным даже у себя на родине датчанином заключили 5-летний контракт, удивление специалистов вызвала трансферная цена 4 миллиона евро (и это при актуальных и реальных тогда 1,5 миллионах на Transfermarkt)". Сообщает Telegram канал "Динамо Киев Inside".

"На этом трансфере" погрели руки "многие. А ежемесячная зарплатная ведомость цене в 150 тысяч евро радовала датские глаза. В итоге Миккель на поле запомнился кубковым голами с "Минаем". И травмами. Соотношение зарплата / качество сразу бросилось в румынские глаза. Результат известен. Дуэлунд на трансфере, покупателей нет, два года контракта еще в силе.

Меньше чем за 3 миллиона евро Игорь Суркис продавать его не собирается. А поскольку никто столько не даст, вероятным результатом видится аренда. В связи с заинтересованностью Артемом Довбиком ранее рассматривался вариант с родным для Микки "Митьюлландом", который владеет 50% прав на украинском. Размен правами на игроков. Но получилось как получилось".

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За три года выступлений в "Динамо" Дуэлунд сыграл 21 матч и забил 1 гол. За молодежную и юношескую сборные Дании он сыграл 36 матчей, в которых отметился 16 забитыми мячами. Дуэлунд не стал основным ни при Хацкевиче, ни при Михайличенко, ни при Луческу.