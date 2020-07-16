"Динамо" выиграло в "Зари" битву за второе место

В последней очной встрече киевляне переиграли "зарю". Фото ФК "Динамо" Киев

Добрый вечер!

Сегодня решающая игра в борьбе за второе место и путевку в лигу чемпионов. Киевское "Динамо" дома принимает луганскую "Зарю". Предлагаем вашему вниманию репортаж с места событий.

Луганчане в лучшем положении: они имеют 57 зачетных баллов и на один балл опережают своего сегодняшнего соперника. Поэтому, при определенных обстоятельствах "Зарю" устроит ничья.

А "Динамо" вынуждено будет играть только на победу. Только она оставляет киевлянам шанс на Лигу чемпионов и солидные призовые.

Накануне почти все эксперты спрогнозировали успех "Зари". В частности Игорь Яворский утверждает, что киевляне не имеют стабильного стартового состава и находятся не лучшем психологическом состоянии.

В то же время телеграмм-канал "Динамо-инсайд" призывает свою команду сыграть назло всем обстоятельствам: "вопреки многочисленным шакалам, которые уже пускают слюни в предвкушении добычи, вопреки многочисленным писакам, которые поливают клуб грязью за 30 сребренников, и лжедрузьям, которые присосались к клубу и не желают отпустить его".

Словом, сегодня на поле будет жарко. Самое время объявить стартовые составы команд.

"Динамо": Бущан, Караваев, Бурда, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, де Пена, Цыганков, Вербич

Запасные: Бойко, Попов, Кадири, Сирота, Пиварич, Шапаренко, Цитаишвили, Каргбо, Русин

"Заря": Мацапура, Михайличенко, Чеберко, Вернидуб, Тымчик, Цвек, Хомченовский, Кочергин, Юрченко, Громов, Кабаев

Запасные: Шевченко, Абу-Ханна, Каменюка, Чайковский, Цыганик, Иванисеня, Белоцерковец, Лунев, Перович

"Заре" должно быть страшно за вратаря. Ворота команды защищает лишь четвертый (!) голкипер Мацапура. Трое основных травмированы.

Игра началась!

1 хв.Вернидуб бьет по ногам Цыганкова. Монзуль свистит штрафной. Де Пена бил прямо в ворота, но молодой Мацапура отражает выстрел.

Гол! А в следующей атаке Громов выскакивает один на один и легко реализует момент - 0:1 Невероятный провал обороны хозяев поля.

5 мин. Задача "Динамо" усложняется еще больше. Такого начала не ожидал никто. Громов вполне насладился местью киевлянам.

9 мин. Вербич захромал после столкновения с Богданом Михайличенко. Русин выходит на поле. Еще один удар по "Динамо".

11 мин. Чеберко сразу получает желтую за нарушения на Русине.

14 мин. ГОЛ! Цыганков и Буяльский легко разорвали оборону "Зари" и Виктор сравнивает счет ударом под перекладину!

16 мин. ГОЛ! Сидорчук выстрелом с линии штрафной забивает великолепный гол в девятку ворот Мацапуры - 2:1.

17 мин. Вот это двухминутка вышла в исполнении "Динамо"!

19 мин. Желтая карточка в Вернидуба и Чеберко! Плюс Цыганков обводным ударом едва не забивает третий мяч!

21 мин. Заря отвечает заблокированным ударом Кочергина. Веселый матч!

23 мин. Юрченко бил в упор с 5 метров, но Бущан ногами отбил. Невероятный сейв!

25. мин. Опять Юрченко, но рикошет от Шабанова спасает киевлян. Счет неизменным - 2:1. Зажала хозяев "Заря"

32 мин. Успокоилась немного игра.

33 мин. И тут же Русин не забивает с нескольких метров!

35 мин. ГОЛ!! "Динамо". И здесь рикошет в пользу хозяев. Русин простреливал, мяч срикошетил от Вернидуба, облетел двух защитников и упал точно на голову Цыганкова - 3:1.

39 мин. Кто бы мог подумать такое после гола Громова и травмы Вербича. А "Динамо" в бешеном темпе приближается ко второму месту.

41 мин. Сидорчук получает желтую за удар по ногам Громова.

45 мин. Первый тайм окончен. "Динамо" уверенно стыдит экспертов, которые предрекали победу "Зари".

46 мин. Замена у хозяев. Шапаренко вышел вместо Шепелева.

48 мин. Прострел Тымчика завершился неточным ударом Юрченко головой.

51 мин. Замена в "Заре". Абу-Ханна вышел вместо Чеберко. Под угрозой удаления был Евгений.

54 мин. А в параллельном матче "Десна" не может сломить сопротивление "Александрии" - 1:1

57 мин. "Заря" теряет шанс! Кабаев под углом вывалился на ворота Бущана, но пробил и попал в ногу Шабанову, который набегал.

59 мин. Юрченко находился на удар по позициям и пробил точно в угол. Однако Бущан выручил "Динамо".

61 мин. Де Пена и Юрченко получили по желтой.

64 мин. А Богдан Мишенко в параллельном матче хоронит "Десну" - 1:2.

65 мин. 4 на 2 выбегало "Динамо" в контратаку, но Русин испортил все бездарным ударом в защитника.

68 мин. Бурда, который только восстановился, снова покидает поле. Держится за ногу Никита. Попов выходит вместо него.

73 мин. Вот это момент!! Русин протащил мяч в ударил. Мацапура потянул. На отскоке Буяльскоий бил в упор, но его удар головой отразил Абу-Ханна прямо на ленточке ворот.

79 мин. "Динамо" едва не пропускает. Лунев чуть-чуть не дотянулся до прострела с правого фланга.

83 мин. Доводят до победы матч киевляне. Серебро от них никуда не денется!

88 мин. Нет уже сил атаковать "Заре". Киевляне полностью владеют инициативой.

90 мин. Три минуты добавила Монзуль. Все уже решено в этом матче. В параллельной игре "Александрия" уверенно разобрала "Десну" - 3:1.

И штрафной на последней добавленной хвилии. Абу-Ханна сбивает Русина.

Все, киевляне заслуженно побеждают!

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"Динамо" победило и набрало 59 баллов. В "Заре" осталось 57, а в "Десны" - 55.