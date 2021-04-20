"Динамо" выиграло суд на €3 млн

Киевское "Динамо" выиграло дело в бразильского "Сан-Паулу" в арбитражном суде в Лозанне.
Киевляне смогли выбить долг в бразильской команды за полузащитника Че Че, сообщает официальный иметь "бело-синих".
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Суд постановил, что в течение 45 дней "Сан-Паулу" клуб должен выплатить "Динамо" долг по трансферу - €2,65 млн, а также штраф в размере € 400 тыс.
Представители ответчика в суде просили согласовать новый график платежей и не накладывать штрафные санкции, однако суд отклонил эти требования.
Если "Сан-Паулу" не сможет выплатить всю сумму, то рискует получить запрет на регистрацию новых игроков.
Летом 2018-го "Динамо" приобрело Че Че в "Палмейрас", однако игрок не закрепился в киевской команде и был продан "Сан-Паулу" в 2019 году. Сумма трансфера составила €5 млн.
При этом клуб уже отправил хавбека в аренду "Атлетико Минейро", чтобы получить деньги для погашения долга перед динамовцами.
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