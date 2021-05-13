Родригеш отдал голевой пас на Цыганкова. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" выиграло Кубок Украины, обыграв в финале луганскую "Зарю" - 1:0. Гол в дополнительное время на 98-ой минуте забил Виктор Цыганков.

Киевляне все время владели инициативой и преобладали прежде всего в физической подготовке своих соперников. "Заря" за весь матч имела лишь один момент, когда Фаворов в первом тайме бил головой с нескольких метров и не попал.

"Динамо" создало десяток моментов. Кроме гола Цыганков не реализовал пенальти на 107ой минуте. Еще однажды Шапаренко попал в перекладину.

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"Динамо" в тринадцатый раз выиграло Кубок Украины. За всю историю оно вдруг встречалось в финале с "Зарей". Впервые подопечные Лобановского победили в финале Кубка СССР в 1974 году, обыграв "Зарю" - 3:0.