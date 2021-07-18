"Динамо" впервые проиграло на сборах в Швейцарии

Илья Шкурин забил трижды в трех матчах. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" проиграло на сборе в Швейцарии французской "Ницце" – 1:2. Автором единственного мяча стал новачок команды форвард Илья Шкурин.

Киевляне вели в счете после первого тайма, но пропустили два мяча на 70-ой и 80-ой минутах.

В минувшем чемпионате Франции "Ницца" заняла 9 место.

Это первое поражение "Динамо" на летних сборах накануне сезона. Ранее подопечные Луческу только побеждали или играли вничью.

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Киевское "Динамо" начнет сезон в качестве чемпиона, обладателя Кубка и Суперкубка. Матч за Суперкубок этого сезона перенесли из июля на сентябрь.