"Динамо" во всех компонентах преобладало над "Шахтером" - Суркис

Игорь Суркис считает, что "Динамо" полностью переиграло "Шахтер". Фото: из открытых источников

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал победу киевлян над "Шахтером" в 1/8 финала Кубка Украины. Об этом пишет "Спортарена".

"Для меня и для болельщиков "Динамо" этот вечер добрый. Даю сегодня почет и команде "Шахтер", которая продемонстрировала приличную игру. "Динамо" во всех компонентах преобладало над "Шахтером". За последние годы я не помню такого .

На мой взгляд, появилась скорость, аритмия, прессинг, и это все на фоне того, что у игроков достаточно хорошие физические кондиции. Команда играла почти без замен, если не учитывать выход Гармаша, и на сегодняшний день эта команда дает мне возможность заглянуть в прошлое .

В прошлом, имея в виду, ровно 20 лет назад, когда в 1999 году команда играла в полуфинале Лиги чемпионов. Если это какие-то луч в темном царстве, то это хорошо, но плохо ", сказал президент" Динамо "после игры.

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В нынешнем сезоне в Кубке Украины будет новый владелец - с 2016 по 2019 год трофей неизменно выигрывал "Шахтер".