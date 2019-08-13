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вторник, 13 августа 2019 11:09

"Динамо" в Москве поиздевалось над "Спартаком"

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&quot;Динамо&quot; в Москве поиздевалось над &quot;Спартаком&quot;
Бангура стал героем советского классико

13 августа 2008-го киевское "Динамо" вышло на поле стадиона "Лужники", чтобы сыграть первый матч третьего тура отбора в Лигу чемпионов с хозяевами поля - московским "Спартаком".

Однако советское классико могло и не состояться. На предварительной стадии киевляне играли с ирландским "Дрогеда Юнайтед". На выезде "Динамо" обыграло соперника - 2:1, а дома едва не вылетело.

Еще до 88 минуты киевляне вели - 2:1, но затем начались чудеса. Ирландцы сравняли счет на 88-й минуте и бросились в атаку. При этом имели две возможности выйти впредь. Сначала форвард не попал в ворота с линии вратарской, а затем после удара нападающего мяч ударился в дублера Шовковского Луценко, от него срикошетил в штангу и покатился по линии ворот. В конце концов. "Динамо" удержало нужный счет - 2:2 и вышло на "Спартак".

Москвичи считали фаворитами себя, несмотря на не слишком убедительные выступления в чемпионате России. И надо было такому случиться, что Баженов в первой же атаке открыл счет. Диакате ошибся при создании искусственного офсайда, россиянин принял мяч, убрал Несмачного и закрутил в дальний угол - 1:0. Москвичи бросились добивать и имели шанс забить второй раз. После удара Быстрова мяч из ворот вынес кто-то из защитников.

Киевляне увидели, что на самом деле соперник вовсе не грозный

"Динамо" приходило в себя минут 25. Затем киевляне увидели, что на самом деле соперник вовсе не грозный. Легкий прессинг и чех Йиранек неудачно отдает на бразильца Моцарта. Тот зажигает "свечу" в направлении ворот Плетикосы. К мячу спешат двое - форвард "Динамо" Бангура и голкипер "Спартака" Плетикоса. Вратарь вовсю махнул ногой мимо мяча и легкого прикосновения Бангура хватило, чтобы сравнять счет.

Киевляне вошли во вкус и забили второй. Получился гол в раздевалку. Алиев прошел по флангу, прострелил на Бангура, тот пробил в дальний угол, но Плетикоса вытащил. На добивании первым был Милевский - 1:2.

Едва началась вторая половина игры, как "Динамо" увеличило преимущество. Каддури отдал прекрасный пас на ход Бангура, а Исмаэль пробросил мяч между ног Плетикосе. "Спартак" "скис" окончательно.

А "Динамо" поймало кураж и играл в свое удовольствие на глазах 55 тыс. зрителей. За 5 минут до конца Йиранек решил опереться на Бангура, но тот уже пробежал это место. Исмаэль точно отдал в центр штрафной на Милевского, а Артем неотразимо пробил в дальнюю "девятку" - 1:4. В сердцах Плетикоса едва не запустил мячом в Йиранека.

На последних секундах игры мог отличиться и Кравец, вышедший на замену. Однако Артем попал в штангу.

После игры боссы "Спартака" указали на дверь тренеру Станиславу Черчесову. Однако это не помогло. В Киеве "Спартак" был бит с тем же счетом - 4:1.

Киевляне вышли в группу Лиги чемпионов, но дальше не прошли, драматически уступив дома "Порту" - 1:2. Однако тот сезон был одним из самых успешных в "Динамо". Подопечные Юрия Семина дошли до полуфинала Кубка УЕФА, где уступили донецкому "Шахтеру".

Автор: Юрий СТРИГУН
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Дата
13
августа

"Динамо" в Москве поиздевалось над "Спартаком"

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