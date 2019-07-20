"Динамо" узнает соперника в Лиге чемпионов 22 июля

"Динамо" в последний раз играло в Лиге чемпионов, когда его тренировал Ребров

"Динамо" узнает, с кем сыграет в 3-м раунде квалификации ЛЧ, 22 июля. Потенциальные соперники: "Брюгге", "Истанбул", ЛАСК.

Киевский клуб будет идти по пути представителей лиг, поскольку стал вице-чемпионом Украины – пишет "Трибуна"

"Динамо" находится среди сеяных команд вместе с "Порту".

Также в группу сеянных попадут победители пар "Базель" – ПСВ и "Олимпиакос" – "Витория".

Среди насеянных команд также присутствует "Краснодар", однако УЕФА разводит украинские и российские клубы.

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"Брюгге","Истанбул" и ЛАСК стали вице-чемпионами Бельгии, Турции и Австрии.