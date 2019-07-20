"Динамо" узнает соперника в Лиге чемпионов 22 июля

 
Ексклюзивы
1/5
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
1 Просмотров: 324
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 1773
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 1026
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2394
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 738
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1080
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 783
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 774
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3177
Фото
Все фото
5
4
16
3
12
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Усик посетил юных сумоистов в аннексированной Ялте
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Англия впервые стала чемпионом мира по крикету
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Свитолина стала первой украинской теннисисткой, которая дошла до полуфинала Уимблдона: пикантные фото спортсменки
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Девушка защитника сборной Украины по футболу отдыхает в оккупированном Крыму
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Самая горячая теннисистка мира: Эжени Бушар снялась в откровенной фотосессии
Видео
Все видео
Супергол в исполнении будущего соперника "Зари"
Супергол в исполнении будущего соперника "Зари"
Владимир Кличко популяризирует новый вид спорта
Владимир Кличко популяризирует новый вид спорта
Мухаммед Али вызвал наибольшие эмоции на открытии Олимпиады
Мухаммед Али вызвал наибольшие эмоции на открытии Олимпиады
Малиновский забил за "Аталанту" в первом же матче
Малиновский забил за "Аталанту" в первом же матче
Зинченко оказался сильнее Ярмоленко в Китае
Зинченко оказался сильнее Ярмоленко в Китае
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 774
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1926
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 990
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2673
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 июля 2019
Просмотров: 288
Люди білбордів
"Українська стратегія Гройсмана" – фіксуєш і ще якийсь час провертаєш у свідомості зміст слогана на білборді. І усміхаєшся розкішному ...
суббота, 20 июля 2019 09:03

"Динамо" узнает соперника в Лиге чемпионов 22 июля

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; узнает соперника в Лиге чемпионов 22 июля
"Динамо" в последний раз играло в Лиге чемпионов, когда его тренировал Ребров

"Динамо" узнает, с кем сыграет в 3-м раунде квалификации ЛЧ, 22 июля. Потенциальные соперники: "Брюгге", "Истанбул", ЛАСК.

Киевский клуб будет идти по пути представителей лиг, поскольку стал вице-чемпионом Украины – пишет "Трибуна"

"Динамо" находится среди сеяных команд вместе с "Порту".

Также в группу сеянных попадут победители пар "Базель" – ПСВ и "Олимпиакос" – "Витория".

Среди насеянных команд также присутствует "Краснодар", однако УЕФА разводит украинские и российские клубы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Итальянский клуб хочет приобрести защитника "Динамо" за 1 млн евро

"Брюгге","Истанбул" и ЛАСК стали вице-чемпионами Бельгии, Турции и Австрии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" узнает соперника в Лиге чемпионов 22 июля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июля

В первом мультике показали прыгающую девочку

Космонавты собрали 25 киллограм лунного грунта

Самое читаемое
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 40887
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 24978
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве 2 Просмотров: 19147
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов 4 Просмотров: 18270
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду 9 Просмотров: 15660
Спорт
Супергол в исполнении будущего соперника "Зари"
Супергол в исполнении будущего соперника "Зари"
 Просмотров: 351
3-кратный олимпийский чемпион по плаванию разбил молотком контейнер с допинг-пробой
3-кратный олимпийский чемпион по плаванию разбил молотком контейнер с допинг-пробой Просмотров: 648
Руни сделал посмешище из соперников и забил очередной красивый гол
Руни сделал посмешище из соперников и забил очередной красивый гол Просмотров: 333
Как Кличко поставил крест на тренерской карьере электрика
Как Кличко поставил крест на тренерской карьере электрика Просмотров: 387
Владимир Кличко популяризирует новый вид спорта
Владимир Кличко популяризирует новый вид спорта
 Просмотров: 756
Больше всего комментируют
9
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
8
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
8
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
7
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
6
У Зеленского хотят видеть Вакарчука в Раде
Голосов: 1176
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua