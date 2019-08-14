"Динамо" уволило Хацкевича – официально

Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера "Динамо".
Вместе с белорусским специалистом уволен весь тренерский штаб первой команды, в который среди прочих входили Максим Шацких, Олег Лужный, Висенте Гомес и Михаил Михайлов. Об этом пишет "Трибуна"
О том, кто будет работать с командой дальше, будет сообщено позже.
45-летний коуч работал в киевском клубе со 2 июня 2017-го и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины.
В 2010-2014-х Хацкевич также возглавлял молодежную команду "Динамо".
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"Динамо" в ответном матче третьего раунда квалификации ЛЧ сыграло вничью с "Брюгге" (3:3) и покинуло турнир.
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