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среда, 14 августа 2019 14:18

"Динамо" уволило Хацкевича – официально

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&quot;Динамо&quot; уволило Хацкевича – официально
Хацкевич стал самым худшим тренером в истории "Динамо"

Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера "Динамо".

Вместе с белорусским специалистом уволен весь тренерский штаб первой команды, в который среди прочих входили Максим Шацких, Олег Лужный, Висенте Гомес и Михаил Михайлов. Об этом пишет "Трибуна"

О том, кто будет работать с командой дальше, будет сообщено позже.

45-летний коуч работал в киевском клубе со 2 июня 2017-го и привел команду к двум победам в Суперкубке Украины.

В 2010-2014-х Хацкевич также возглавлял молодежную команду "Динамо".

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"Динамо" в ответном матче третьего раунда квалификации ЛЧ сыграло вничью с "Брюгге" (3:3) и покинуло турнир.

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