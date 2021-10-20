"Динамо" уступило в Барселоне почти без сопротивления

Депай хорошо потрепал оборону киевлян. Фото: Reuters

Киевское "Динамо" вслед за донецким "Шахтером" проиграло в третьем туре Лиги чемпионов. Киевляне в гостях уступили "Барселоне" - 0:1. Гол забил Пике.

Динамовцы с самого начала матча заботились о защите собственных ворот. Однако с середины первого тайма стало понятно, что гости пропустят. Давление каталонцев усиливался, "Динамо" ошибалось в защите.

На тридцать шестой минуте киевляне не увидели в своей штрафной за Пике и защитник "Барселоны" неотразимо пробил в угол ворот.

Во втором тайме динамовцы ожили и даже провели несколько атак, которые впрочем к удара в створ так и не довели. Подопечные Кумана наоборот сбросили обороты и экономили силы перед эль-классико.

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В следующем туре, 2 ноября, "Динамо" дома примет "Барселону". Это будет битва аутсайдеров. Всего украинские команды имеют 4 поражения в 6 матчах Лиги чемпионов.