"Динамо" уступило новичку УПЛ

Артем Беседин стал автором единственного гола "Динамо" в матче

"Динамо" в товарищеском матче проиграло новичку УПЛ "Колосу" со счетом 1:3.

В первом тайме команды голов не забивали. После перерыва "Колос" вышел вперед усилиями Виталия Гавриша, защитник реализовал пенальти. "Динамо" быстро отыгралось после точного удара Артема Беседина.

На 75-й минуте Владислав Нехтий забил второй гол "Колоса", а в компенсированное время Александр Черноморец установил окончательный счет встречи. "Динамо" доигрывало встречу в меньшинстве, красную карточку получил Никита Бурда.

"Динамо" — "Колос" 1:3 (0:0)

Голы: Беседин (58) — Гавриш (55), Нехтий (75), Черноморец (90+2)

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