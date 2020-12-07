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вторник, 08 декабря 2020 06:11

"Динамо" упустило победу над "Ференцварошем

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&quot;Динамо&quot; упустило победу над &quot;Ференцварошем
Сергей Сидорчук выступает в "Динамо" уже 8-й сезон. Фото: ФК "Динамо" Киев

В 6 туре Лиги чемпионов киевское "Динамо" будет принимать венгерский "Ференцарош".

Команды между собой встречались в первом круге турнира. Тогда сильнее обнаружить не удалось - 2:2.

Первый тайм прошел с преимуществом команды Мирчи Луческу. Виктор Цыганков реализовал пенальти, а Карлос Де Пена удвоил преимущество динамовцев.

Во втором тайме хозяев попытались отыграться. Токмак Нгуен смог отквитать один мяч. Но в целом гостям удавалось сдерживать атаки "Ференцвароша". Подвел "Динамо" капитан Сергей Сидорчук, который получил вторую желтую карту. Команда Сергея Реброва реализовала штрафной удар и даже могли вырвать победу.

"Динамо" и "Ференцварош" разыграют путевку в Лигу Европы. Гостям нужно побеждать, или играть вничью 3:3 и больше.

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Матч "Динамо" - "Ференцварош" состоится 8 декабря на НСК "Олимпийский". Начало игры - 22. 00. Текстовую трансляцию читайте на Gazeta.ua

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