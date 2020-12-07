"Мост через Дунай в Будапеште назовут именем Реброва" - агент

Сергей Ребров и Шандор Варга. Фото: fradi.hu

Агент главного Сергея Реброва поделился ожиданиями от матча 6 тура Лиги чемпионов "Динамо" - "Ференцварош".

По словам Шандора Варги, венгры приедут в Киев в хорошем настроении и попытаются достичь нужного результата.

"Безусловно, после того как "Ференцварош" сыграл вничью с киевским" Динамо" 2:2 в первом матче, в Киев команда Реброва отправляется с большим оптимизмом и в хорошем настроении. В "Ференцвароша" есть все шансы и предпосылки также удачно сыграть и на "Олимпийском". Футболисты после матчей с "Барселоной" и "Ювентусом" получили большой опыт. Надо было видеть лицо Криштиану Роналду, как он радовался, когда итальянцы вырвали победу у "Ференцвароша" в концовке матча. Несмотря на проигрыши, команда Сергея Реброва выглядела в матчах с грандами вполне прилично.

Конечно, будущее Реброва в Будапеште не зависит от того, получит ли команда по итогам матча с "Динамо" путевку в весенний плей-офф Лиги Европы. Нет никаких предпосылок расставаться с тренером, который выигрывает дважды подряд чемпионский титул и вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов. Если команда под руководством Реброва выигрывает третий чемпионский титул, к чему она близка, мост через Дунай в Будапеште назовут его именем. Сергея ценят, любят и уважают в "Ференцварош", он остается главным тренером, тем более, что у него еще на два года действующий контракт с клубом, хотя в футболе никогда нельзя говорить никогда", - сказал Варга в комментарии Meta-ratings. com.ua

Матч "Динамо" - "Ференцварош" состоится 8 декабря в Киеве. Начало игры - в 22:00. Команде Сергея Реброва нужно побеждать, или играть вничью больше 2:2.