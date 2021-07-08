"Динамо" спаслось в матче с "Люцерном"

Мирча Луческу смог вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" завершило свой первый тренировочный сбор в Швейцарии.

В последнем матче подопечные Мирчи Луческу сыграли в ничью с "Люцерном" - 3:3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали следующего тренера "Динамо", который должен заменить Луческу

По ходу матча динамовцы уступали 0:2 и 1:3, но в самом конце игры смогли сравнять счет.

"Динамо" забитыми мячами отметились - Богдан Леднев и Денис Гармаш и потенциальный новичок Денис Антюх,

"Динамо" третий раз в швейцарском сборе сыграло вничью: ранее команда Мирча Луческу не сумела обыграть Лозанну 1:1 и "Базель" - 4:4. Чемпионы Украины после выходных вернутся в Швейцарию 10 июля, где проведут второй сбор. К команде присоединятся игроки, которые выступали на Евро.