"Динамо" спаслось в матче с "Люцерном"

Киевское "Динамо" завершило свой первый тренировочный сбор в Швейцарии.
В последнем матче подопечные Мирчи Луческу сыграли в ничью с "Люцерном" - 3:3.
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По ходу матча динамовцы уступали 0:2 и 1:3, но в самом конце игры смогли сравнять счет.
"Динамо" забитыми мячами отметились - Богдан Леднев и Денис Гармаш и потенциальный новичок Денис Антюх,
"Динамо" третий раз в швейцарском сборе сыграло вничью: ранее команда Мирча Луческу не сумела обыграть Лозанну 1:1 и "Базель" - 4:4.
Чемпионы Украины после выходных вернутся в Швейцарию 10 июля, где проведут второй сбор. К команде присоединятся игроки, которые выступали на Евро.
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