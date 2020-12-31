"Динамо" следит за тремя израильскими футболистами - журналист

Мирча Луческу планирует усилить "Динамо" зимой. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" следит сразу по 3-м футболиста из Израиля.

Наставник команды Мирча Луческу ищет недорогие варианты усиления команды, рассказал главный редактор журнала футбол Артем Франков.

"Правда ли, что" Динамо "интересуется израильским полузащитником (Лиэл Абада)? Насколько я знаю, в" Динамо "на прицеле сразу три израильских футболисты.

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Почему? Исходя из того, что киевлянам нужны минимум три футболиста на разные амплуа, просматриваются все более-менее экономные варианты. Это касается Хорватии, Боснии, Сербии, Польши, Израиля, возможно, Черногории в том числе. Страны, где цены на футболистов могут быть разумными.

Понятно, "Динамо" однозначно просматривает чемпионат Израиля, как и наши агенты, оттуда делают предложения, а также селекционеры. Но никакой конкретики по этому поводу рассказать вам не готов", - отметил Франков на своем YouTube-канале.

После первой части сезона "Динамо" занимает 1-е место в УПЛ и получилось в 1/16 Лиги Европы.