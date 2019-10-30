"Динамо" – "Шахтер" – 2:1 Попов хоронит горняков

"Динамо" имеет отрицательный баланс в кубковых матчах с "Шахтером"

Добрый вечер!

Сегодня игрой "Динамо" - "Шахтер" завершаются матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Соперники, которые привыкли выяснять отношения в финале, два года подряд встречаются на ранних стадиях.

Последний раз команды играли осенью в четвертьфинале. Тогда в Харькове победили хозяева - дончане, правда лишь в серии пенальти - 1:1 (4:3)

В целом "Шахтер" ощутимое преимущество над "Динамо" в кубковых поединках - 15 матчей, 9 побед, 4 поражения и две ничьи.

Исходя из нынешнего состояния команд, вряд ли эту статистику "Динамо" улучшит сегодня. Однако все покажет игра.

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кенджера, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цыганков, Караваев, Беседин

Запасные: Нещерет, Гармаш, Шапаренко, де Пена, Родригеш, Цитаишвили, Соль

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Коваленко, Коноплянка, Тайсон, Марлос, Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Додо, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Соломон

Коноплянка впервые выйдет против "Динамо" в футболке "Шахтера"

Зрителей немало на стадионе в такой холодный вечер. Из Турции прибыл посмотреть на игру бывшей команды Сергей Рыбалка.

Звучит гимн Украины.

Игра началась!

1 мин. падение Цыганкова после столкновения с Исмаили. Судья игнорирует. Затем удар Вербича и стойка спасает "Шахтер"! Вот это начало!

3 мин. Сидорчук бьет мимо ворот. "Динамо" начинает с прессинга и штурма. Буря и натиск от киевлян!

6 мин. Сердитый Каштру кричит на своих подопечных! Не нравится игра португальцу.

7 мин. Караваев пробил со средней расстояния. Пятову так не забьешь!

10 мин. Степаненко очень грубо сбил Вербича. Ну очень грубо! Только желтая карточка Тарасу.

За 10 минут 5 ударов по воротам от киевлян. У "Шахтера" - ни одного!

15 мин. Затяжная атака "Шахтера" дивидендов горнякам не принесла. Будем считать, что огрызнулись гости.

20 мин. Потихоньку сдуваются киевляне. Нет остроты от них.

21 мин. Тайсон и Марлос едва не вывели Коноплянку один на один с Бущаном! Отбились киевляне.

23 мин. Гол!!! Сидорчук бабахнул из-за пределов штрафной. Какой-то сухой лист вышел у Сергея! Пятов даже не шелохнулся - 1:0!

26 мин. Захромал Кривцов. Однако врачи дончан таки вернули Сергея на поле.

30 мин. Исмаили остро бил с 7 метров, но Кенджере удалось заблокировать удар бразильца.

31 мин. Коваленко сел на горчичник. Грубо сбил Шепелева.

32 мин. И тут же Попов грубо локтем врезал в лицо Исмаили. Кровь идет из губы левого защитника горняков.

35 мин. Дежа вю. Проход Исмаили блокирует в прыжке Кенджера.

38 мин. Пошла на встречных курсах игра. Атакой на атаку отвечают соперники.

40 мин. Попов низом в своем стиле отдал пас на Цыганкова, но Виктор бездарно потерял момент!

42 мин. Матвиенко съел Беседина и не заметил. один на один пробовал пробиться динамовец.

43 мин. Еще один острый прострел от Кенджеры, который некому было замыкать.

45 мин. Еще один голевой момент у киевлян. Прострел Миколенко с трех метров замыкал Вербич, но Пятов прочитал момент и забрал мяч.

45 мин. Огненная игра! Марлос бил пяткой с паса Тайсона, но точно в руки Бущану. .

Перерыв. Матч просто великолепен! Киевляне пока выглядят убедительнее. Интересно, откуда скорости взялись в "Динамо"?

Второй тайм начали команды.

Хочолава таки меняет Кривцова. Не таким надежным будет защита гостей.

48 мин. Несколько академично начинают соперники. А мы ждем продолжения зрелищной битвы, которая была в первом тайме.

50 мин. Прошла атака веером от "Динамо". Но заключительный удар значительно выше ворот.

53 мин. Замена на счастье от Каштру. Додо вместо Болбата.

56 мин. Проход Марлоса, пас на Додо и прострел в центр. Степаненко бьет выше ворот.

57 мин. Коноплянка перешел на правый фланг и опасно бил оттуда. Мимо ворот.

60 мин. Беседин вырвался из-под Матвиенко и запускал парашют над Пятовым. Забыл в ворота попасть.

64 мин. Цыганков потерял момент. Замялся с мячом Виктор и Степаненко максимально корректно отобрал мяч.

65 мин. А теперь тот же фокус повторил Беседин.

67 мин. Миколенко сознательно едва не забросил за шиворот мяч Пятову. Андрей достал его из-под перекладины.

68 мин. Ощутимо замедлились обе команды.

69 мин. Тайсон с позиции Коноплянки пробил еще дальше от ворот.

71 мин. Желтая карточка Миколенко за задержку соперника.

73 мин. Травмировался Коноплянка. Потянул пах. Дентиньо вместо него выходит.

74 мин. И тут же желтая карточка в Кенджеры. Завалил Дентиньо.

76 мин. Рэмбо номер два. Вторая кровь. На этот раз Сидорчук разбил голову Степаненко. Ненарочно, конечно.

79 мин. Ох и момент у "Шахтера"! Прострел с правого фланга не смог замкнуть Коваленко.

82 мин. Кенджера снимает мяч с головы Тайсона.

86 мин. Мораес думал сам обыграть все "Динамо" и остановился на третьем игроку. Видимо, он не Месси.

разбил голову Степаненко.

88 мин. Моментище у "Шахтера". Перемотанная голова Степаненко пробила по воротам, но Бущан легко отводит угрозу.

89 мин. Красная карточка Шепелеву. В меньшинстве киевляне. Грубо сыграл динамовец.

92 мин. Гол!! Чудо-удар от Степаненко с лета просто в угол ворот! Бущан зацепил, но не достал мяч - 1:1. 92 минута шла.

Гармаш в "Динамо" вместо Беседина выходит на дополнительное время.

Дополнительный экстратайм начался.

93 мин. А вот и равные составы. Степаненко получает желтую за фол против Вербича и идет с поля.

96 мин. Гармаш бил с лету с отскоком от земли, но Пятов раскалывает его как орешек.

98 мин. Катают мяч в центре поля киевляне. Разве забыли, как заканчиваются серии пенальти, когда на воротах Андрей Пятов?

100 мин. А замена еще была у горняков! Только не Тете вышел, а Маркос Антонио. Марлос ушел с поля.

101 мин. Де Пена вышел вместо уставшего Вербича.

103 мин. Попов заблокировал опасный прострел Исмаили.

105 мин. Попов в подкате едва не оторвал ноги Мораес. Мог бы на трибуны залететь бразилец.

Свисток. Последний перерыв в матче.

109 мин. ГОЛ!!!! Попов!!! Головой с углового забил будто гвоздь!

Очень уверенно проводит матч Денис. Кадару приготовиться к выходу.

115 мин. Цыганков бил с 15 метров, но Матвиенко заблокировал удар в прыжке.

119 мин. Заварушка в центре поля. Желтая карточка Шабанову и Тайсону.

Все !!! Киевляне выходят в четвертьфинал, а "Шахтер" пополняет компанию неудачников и теперь с завистью смотреть на борьбу "Миная" "Ингульца" и остальных четвертьфиналистов.