"Динамо" – "Шахтер" – 2:1 Попов хоронит горняков

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский занимается популизмом
Зеленский занимается популизмом
1 Просмотров: 540
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1368
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Украина при всех президентах была шантажистским государством - Отар Довженко
Просмотров: 468
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 873
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
Когда на Майдан выйдет электорат Зеленского, будет страшно - Довженко
11 Просмотров: 13725
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1908
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
3 Просмотров: 7524
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1404
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 7479
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 41535
Фото
Все фото
6
15
13
16
14
Спорт для 7-летнего парня обходится в 10 тыс. евро на сезон - фото
Спорт для 7-летнего парня обходится в 10 тыс. евро на сезон - фото
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Надаль женится после 14 лет отношений: фото очаровательной жены
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Фото очаровательной переводчицы, которая затмила известного футболиста
Видео
Все видео
"Динамо" проиграло "Шахтеру" в серии пенальти
"Динамо" проиграло "Шахтеру" в серии пенальти
Игрок итальянского клуба безупречно исполнил штрафной удар
Игрок итальянского клуба безупречно исполнил штрафной удар
"Реал" готов продать героя киевского финала Лиги чемпионов
"Реал" готов продать героя киевского финала Лиги чемпионов
Вратарь нокаутировал футболиста апперкотом ниже пояса
Вратарь нокаутировал футболиста апперкотом ниже пояса
Федерер расплакался после победы на очередном турнире
Федерер расплакался после победы на очередном турнире
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 1404
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 6147
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7767
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1944
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 октября 2019
1 Просмотров: 1089
Безвіз працює
У Тальному я відпочиваю душею. Приїжджаю вихідними й ходжу в ліс або на берег Тікича. На Покрову гостюємо всією сім'єю. Старша донька шле фотографії ...
среда, 30 октября 2019 19:04

"Динамо" – "Шахтер" – 2:1 Попов хоронит горняков

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; – &quot;Шахтер&quot; – 2:1 Попов хоронит горняков
"Динамо" имеет отрицательный баланс в кубковых матчах с "Шахтером"

Добрый вечер!

Сегодня игрой "Динамо" - "Шахтер" завершаются матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Соперники, которые привыкли выяснять отношения в финале, два года подряд встречаются на ранних стадиях.

Последний раз команды играли осенью в четвертьфинале. Тогда в Харькове победили хозяева - дончане, правда лишь в серии пенальти - 1:1 (4:3)

В целом "Шахтер" ощутимое преимущество над "Динамо" в кубковых поединках - 15 матчей, 9 побед, 4 поражения и две ничьи.

Исходя из нынешнего состояния команд, вряд ли эту статистику "Динамо" улучшит сегодня. Однако все покажет игра.

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кенджера, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цыганков, Караваев, Беседин

Запасные: Нещерет, Гармаш, Шапаренко, де Пена, Родригеш, Цитаишвили, Соль

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Коваленко, Коноплянка, Тайсон, Марлос, Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Додо, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Соломон

Коноплянка впервые выйдет против "Динамо" в футболке "Шахтера"

Зрителей немало на стадионе в такой холодный вечер. Из Турции прибыл посмотреть на игру бывшей команды Сергей Рыбалка.

Звучит гимн Украины.

Игра началась!

1 мин. падение Цыганкова после столкновения с Исмаили. Судья игнорирует. Затем удар Вербича и стойка спасает "Шахтер"! Вот это начало!

3 мин. Сидорчук бьет мимо ворот. "Динамо" начинает с прессинга и штурма. Буря и натиск от киевлян!

6 мин. Сердитый Каштру кричит на своих подопечных! Не нравится игра португальцу.

7 мин. Караваев пробил со средней расстояния. Пятову так не забьешь!

10 мин. Степаненко очень грубо сбил Вербича. Ну очень грубо! Только желтая карточка Тарасу.

За 10 минут 5 ударов по воротам от киевлян. У "Шахтера" - ни одного!

15 мин. Затяжная атака "Шахтера" дивидендов горнякам не принесла. Будем считать, что огрызнулись гости.

20 мин. Потихоньку сдуваются киевляне. Нет остроты от них.

21 мин. Тайсон и Марлос едва не вывели Коноплянку один на один с Бущаном! Отбились киевляне.

23 мин. Гол!!! Сидорчук бабахнул из-за пределов штрафной. Какой-то сухой лист вышел у Сергея! Пятов даже не шелохнулся - 1:0!

26 мин. Захромал Кривцов. Однако врачи дончан таки вернули Сергея на поле.

30 мин. Исмаили остро бил с 7 метров, но Кенджере удалось заблокировать удар бразильца.

31 мин. Коваленко сел на горчичник. Грубо сбил Шепелева.

32 мин. И тут же Попов грубо локтем врезал в лицо Исмаили. Кровь идет из губы левого защитника горняков.

35 мин. Дежа вю. Проход Исмаили блокирует в прыжке Кенджера.

38 мин. Пошла на встречных курсах игра. Атакой на атаку отвечают соперники.

40 мин. Попов низом в своем стиле отдал пас на Цыганкова, но Виктор бездарно потерял момент!

42 мин. Матвиенко съел Беседина и не заметил. один на один пробовал пробиться динамовец.

43 мин. Еще один острый прострел от Кенджеры, который некому было замыкать.

45 мин. Еще один голевой момент у киевлян. Прострел Миколенко с трех метров замыкал Вербич, но Пятов прочитал момент и забрал мяч.

45 мин. Огненная игра! Марлос бил пяткой с паса Тайсона, но точно в руки Бущану. .

Перерыв. Матч просто великолепен! Киевляне пока выглядят убедительнее. Интересно, откуда скорости взялись в "Динамо"?

Второй тайм начали команды.

Хочолава таки меняет Кривцова. Не таким надежным будет защита гостей.

48 мин. Несколько академично начинают соперники. А мы ждем продолжения зрелищной битвы, которая была в первом тайме.

50 мин. Прошла атака веером от "Динамо". Но заключительный удар значительно выше ворот.

53 мин. Замена на счастье от Каштру. Додо вместо Болбата.

56 мин. Проход Марлоса, пас на Додо и прострел в центр. Степаненко бьет выше ворот.

57 мин. Коноплянка перешел на правый фланг и опасно бил оттуда. Мимо ворот.

60 мин. Беседин вырвался из-под Матвиенко и запускал парашют над Пятовым. Забыл в ворота попасть.

64 мин. Цыганков потерял момент. Замялся с мячом Виктор и Степаненко максимально корректно отобрал мяч.

65 мин. А теперь тот же фокус повторил Беседин.

67 мин. Миколенко сознательно едва не забросил за шиворот мяч Пятову. Андрей достал его из-под перекладины.

68 мин. Ощутимо замедлились обе команды.

69 мин. Тайсон с позиции Коноплянки пробил еще дальше от ворот.

71 мин. Желтая карточка Миколенко за задержку соперника.

73 мин. Травмировался Коноплянка. Потянул пах. Дентиньо вместо него выходит.

74 мин. И тут же желтая карточка в Кенджеры. Завалил Дентиньо.

76 мин. Рэмбо номер два. Вторая кровь. На этот раз Сидорчук разбил голову Степаненко. Ненарочно, конечно.

79 мин. Ох и момент у "Шахтера"! Прострел с правого фланга не смог замкнуть Коваленко.

82 мин. Кенджера снимает мяч с головы Тайсона.

86 мин. Мораес думал сам обыграть все "Динамо" и остановился на третьем игроку. Видимо, он не Месси.

разбил голову Степаненко.

88 мин. Моментище у "Шахтера". Перемотанная голова Степаненко пробила по воротам, но Бущан легко отводит угрозу.

89 мин. Красная карточка Шепелеву. В меньшинстве киевляне. Грубо сыграл динамовец.

92 мин. Гол!! Чудо-удар от Степаненко с лета просто в угол ворот! Бущан зацепил, но не достал мяч - 1:1. 92 минута шла.

Гармаш в "Динамо" вместо Беседина выходит на дополнительное время.

Дополнительный экстратайм начался.

93 мин. А вот и равные составы. Степаненко получает желтую за фол против Вербича и идет с поля.

96 мин. Гармаш бил с лету с отскоком от земли, но Пятов раскалывает его как орешек.

98 мин. Катают мяч в центре поля киевляне. Разве забыли, как заканчиваются серии пенальти, когда на воротах Андрей Пятов?

100 мин. А замена еще была у горняков! Только не Тете вышел, а Маркос Антонио. Марлос ушел с поля.

101 мин. Де Пена вышел вместо уставшего Вербича.

103 мин. Попов заблокировал опасный прострел Исмаили.

105 мин. Попов в подкате едва не оторвал ноги Мораес. Мог бы на трибуны залететь бразилец.

Свисток. Последний перерыв в матче.

109 мин. ГОЛ!!!! Попов!!! Головой с углового забил будто гвоздь!

Очень уверенно проводит матч Денис. Кадару приготовиться к выходу.

115 мин. Цыганков бил с 15 метров, но Матвиенко заблокировал удар в прыжке.

119 мин. Заварушка в центре поля. Желтая карточка Шабанову и Тайсону.

Все !!! Киевляне выходят в четвертьфинал, а "Шахтер" пополняет компанию неудачников и теперь с завистью смотреть на борьбу "Миная" "Ингульца" и остальных четвертьфиналистов.

Автор: Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" – "Шахтер" – 2:1 Попов хоронит горняков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
октября

Последнюю ракетную шахту в Украине засыпали землей

Кремль получил помощь от США

Художник четыре года расписывал потолок храма

Самое читаемое
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
Один в один: звездные дети, которые растут точными копиями своих родителей
14
 1 Просмотров: 73137
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
Эшли Грэм - 32: самые сексуальные фото модели plus-size
12
 Просмотров: 39404
&quot;Не узнать&quot; - Каминская показала, как выглядела до пластики
"Не узнать" - Каминская показала, как выглядела до пластики
5
 Просмотров: 35409
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату
Осеннее тепло еще вернется: синоптик назвала дату Просмотров: 29341
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии 15 Просмотров: 15067
Спорт
"Динамо" проиграло "Шахтеру" в серии пенальти
"Динамо" проиграло "Шахтеру" в серии пенальти
 Просмотров: 1449
Спорт для 7-летнего парня обходится в 10 тыс. евро на сезон - фото
Спорт для 7-летнего парня обходится в 10 тыс. евро на сезон - фото
6
 Просмотров: 567
Трое украинцев вошли в списки самых дорогих игроков Венгрии
Трое украинцев вошли в списки самых дорогих игроков Венгрии Просмотров: 198
Свитолина победила Халеп и вышла в полуфинал Итогового турнира
Свитолина победила Халеп и вышла в полуфинал Итогового турнира Просмотров: 279
"Песня "Убей серба" посвящается сербским наемникам на Донбассе" – заявление ультрас "Динамо"
"Песня "Убей серба" посвящается сербским наемникам на Донбассе" – заявление ультрас "Динамо" 1 Просмотров: 648
Больше всего комментируют
15
Нардеп Федына готова извиниться перед Зеленским при одном условии
6
"Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти" – Сенцов
4
Зеленский: Стоим на пороге экономического прорыва
4
Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей
3
Лучше "турборежим", чем топтаться на месте - Зеленский
Голосов: 514
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua