"Динамо" - "Шахтер" 1: 0. Киевляне добыли первый трофей сезона

"Шахтер" и "Динамо" откроют новый сезон. Фото: УПЛ

В Одессе на стадионе "Черноморец" состоится поединок за Суперкубок Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Начало - в 21:00.

Это юбилейный, 15-й, розыгрыш Суперкубка.

На матч назначили бригаду арбитров во главе с харьковчанином Константином Трухановым. Помогать ему будут земляки Сергей Беккер и Олег Плужник, резервный рефери - Юрий Можаровский из Львова. Александр Войтюк из Запорожья будет резервным ассистентом. Оценивать действия бригады арбитров Игорь Хиблин из Хмельницкого.

В прошлом сезоне 42-летний Труханов работал на 14 матчах премьер-лиги. Среди них был и один с участием будущих соперников. В 27-м туре киевляне в Харькове обыграли "горняков" благодаря единственному забитому мячу Владимира Шепелева, а арбитр показал футболистам 7 желтых карточек и удалил игрока "Шахтера" Тайсона уже в компенсированное время.

История встреч:

В 9-й раз все соперники будут бороться за трофей в Одессе 2 раза поединки проходили в Полтаве, и по разу - во Львове, Запорожье, Сумах и Луганске

Всего сыграно 10 суперкубкового матчей 5 раз побеждало "Динамо" и 5 раз - "Шахтер"

5 суперкубкового матчей завершались серией пенальти 3 раза побеждало "Динамо" и дважды - "Шахтер"

3 города принимали матчи "Динамо" и "Шахтера" за Суперкубок - Одесса, Львов и Полтава

В Одессе 4 раза побеждало "Динамо" (2004, 2006, 2007, 2016) и 4 раза - "Шахтер" (2005, 2013, 2015, 2017)

Gazeta.ua проведет онлайн трансляцию матча.

Стартовые составы

"Динамо": Бойко, Кадар, Кедзьор, Че Че, Вербич, Шепелев, Морозюк, Цыганков (к), Бурда, Буяльский, Беседин

Запасные: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, Андриевский, Гармаш, Шабанов, Русин

"Шахтер": Пятов, Данченко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили, Степаненко (к), Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Коваленко, Мораес

Запасные: А. Шевченко, Бутко, Матвиенко, Майкон, Зубков, Болбат, Тотовицкий

Первый тайм

5' Первый удар в матче выполнили "горняки": Марлос приблизился к штрафной и пробил метров с 18 - голкипер зафиксировал мяч.

7' Донетчане второй раз подряд попали в створ ворот: Марлос на чужой половине отпасовал на Коваленко, который пробил метров с 25 - Бойко снова сыграл надежно.

9' Перекладина! Исмаили прорвался к воротам "Динамо" по левому флангу и мощно пробил - киевлян спас каркас ворот.

12' Мяч отскочил к Фернандо, который пробил метров с 17 - выше ворот.

13' Бурда заработал быструю желтую карточку за фол против Фернандо.

15' Перекладина! Данченко сделал прострел с правого фланга, Морозюк пытался перехватить передачу и срезал мяч в каркас ворот "Динамо".

18' ГГОООООЛЛЛЛ - 1:0! Пятов допустил ошибку, выбивая мяч, Шепелев подхватил мяч, отдпасовал на Вербича, тот не стал бить, а отдал на Беседина, удар которого получился неточным, но прямо на Буяльского - тот с близкого расстояния вывел свою команду вперед.

20' Мораес выиграл единоборство у Кадара и пробил метров с 20 - выше ворот.

23' Буяльский на входе в чужую штрафную оказался первым на подборе, но толком не подстроился под мяч и пробил выше ворот.

29' Коваленко получил пас в штрафной, пытался расшатать защитника, пробил, но неуклюже.

30' Цыганков прорвался в центр штрафной и пробил метров с 15 - мимо.

32' Марлос обрезался у своих ворот, но киевляне этим не воспользовались.

39' Коваленко пробил с угла штрафной - выше ворот.

Перерыв

Второй тайм

49' Динамовцы перехватили мяч на чужой половине, Буяльский имел несколько вариантов развития атаки, но решил пробить из-за пределов штрафной - получилось неудачно.

56' Момент у "Динамо"! Цыганков отдал блестящий пас в центр штрафной, где Шепелев пробил без помех - выше ворот.

57' Алан Патрик решился на дальний удар - от Бойко мяч ушел на угловой.

63' Момент у "Шахтера"! Степаненко пробил с близкого расстояния - Бойко перевел мяч на угловой.

67' Исмаили нашел в штрафной Фернандо, который развернулся и пробил в ближний угол - голкипер отбил мяч на угловой.

73' Перекладина! Вербич навесил в центр штрафной, куда набежал Цыганков и ярко в прыжке пробил головой - "горняков" спас каркас ворот.

79' Исмаили навесил в центр штрафной, откуда Мораес пробил головой - Бойко в прыжке забрал мяч.

89' Вербич подхватил мяч на подступах к чужой штрафной и пробил метров с 25 - Пятов зафиксировал мяч.

90' Тотовицкий, вышедший на замену, сделал острый пас в штрафную, Мораес пытался сыграть эффектно пятой - не получилось.

90+5' На поле возникла сутичкеа с участием футболистов обеих команд.

90+6' Бурда получил вторую желтую карточку и покинул поле. Арбитр показал красную Исмаили.

Конец матча

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" входит в сезон с новым "лицом"

Поединки 1-го тура УПЛ "Шахтер" и "Динамо" проведут 25 июля.