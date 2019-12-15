"Динамо" с боями победило "Десну"

В марте Фран Соль травмировался как раз в игре с "Десной"

Киевское "Динамо" одолело в Чернигове местную "Десну" - 1:0 и вышло на второе место в чемпионате Украины. Единственный мяч в первом тайме забил Виктор Цыганков.

Говорить о каком-то прорыве в "Динамо" преждевременно. В отличие от предыдущих поединков, киевляне допустили меньшее количества ошибок и забрали в "Десны" три зачетных балла.

Оборона "Динамо" далека от идеала, а без Дениса Попова, который захромал во втором тайме, то и вообще растрепанная. Во втором тайме киевляне должны благодарить Георгию Бущану, который как минимум дважды спасал подопечных Михайличенко от гола.

Фран Соль вряд ли убедил тренеров "Динамо", что он лучше Родригеша и Соля

Фран Соль вряд ли убедил тренеров "Динамо", что он лучше Родригеша и Соля. Пожалуй нападающие киевлян стали заложниками высокой конкуренции. По крайней мере никто из них не отличался стабильностью в течение всей осени, с момента замены главного тренера.

Виктор Цыганков и Виталий Миколенко остаются единственными светлыми пятнами в нынешнем составе "Динамо". Даже Беньямин Вербич, который забил немало решающих голов, не сумел реализовать пенальти на последней добавленной минуте. С пенальти у динамовцев намечаются серьезные проблемы.

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"Динамо" заканчивает осеннюю часть чемпионата на привычной второй строчке, но никогда еще игра клуба не получила столько уничтожающей критике. Если не произойдет качественного прорыва весной, то "Динамо" начнет следующий чемпионат с новым тренером.