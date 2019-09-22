"Динамо" разгромило "Ворсклу" в Полтаве

Карлос Де Пена стал героем игры в Полтаве

Киевское "Динамо" легко Победа в выездном матче полтавскую "Ворсклу" 5: 0. Команда Михайличенко одержала вторую победу подряд и начала выходить из серии неудачных матчей.

Gazeta.ua собрала главные аспекты игры в Полтаве.

Михайличенко применил ротацию. Тренерский штаб серьезно изменил состав поровну с игрой в четверг против "Мальме". Бущан заменил Бойко в воротах. Караваев и Бурда заменили Кендзеру и Кадара в защите. Де Пена и Гармаш заменили Вербича и Буяльского в середине поля, а на острие сыграл Беседин, который заменил Родригеса. Алексей Михайличенко виставав сразу 6 новых игроков.

"Динамо" полностью переиграло соперника. Киевляне выглядели убедительнее соперника на протяжении всего матча. Закрыли сильные стороны соперника на флангах, сами использовали скоростные качества фланговых игроков, прессинговали соперника, создавали моменты. При желании команда Михайличенко могла забить больше, но после четвертого гола в начале второго тайма уменьшили скорости.

"Ворскла" провалила игру в обороне. Команда Косовского выглядела совсем разбалансированной в обороне, теряя игроков в своей штрафной, ошибаясь позиционно, теряя мяч у своих ворот, проигрывая борьбу один в один. Опорник Луизао не успевал страховать партнеров, что привело к быстрым атакам киевлян. Гости создали много моментов у ворот "Ворсклы". Именно слабая игра защитников команды Косовского стала решающей в игре.

Цыганков и Де Пена полностью переиграли своих визави. Активность команды Михайличенко шла через фланги. Де Пена и Цыганков при поддержке Кенджоры и Миколенко были хозяина на этом отрезке поля, создавая опасность у ворот соперника. При том, что украинец и уругваец смогли отметиться не только голами, но и голевыми передачами.

"Динамо" имело полное преимущество на флангах



Динамовцы начали создавать моменты после стандартов. Шабанов забил гол после углового. Хороший момент имели тот же Шабанов, Беседин и Бурда. Похоже, что стандарты становятся оружием команды Михайличенко.

Никита Бурда получил серьезную травму. В начале второй тайма защитник "Динамо" Бурда получил травму. Никиту унесли с поля на носилках. Защитник так и не смог согнуть ногу.

Разгромная победа должна добавить игрокам "Динамо" уверенности. Киевляне попали в полосу неудачных результатов. Вылетели из Лиги чемпионов, отпустили "Шахтер" в чемпионате. Имели серию из 6 матчей без побед, которую прервали тяжелой победой над "Мальме". Разгромная победа в Полтаве должна добавить игрокам и тренерам уверенности в собственных силах в следующих матчах.

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Следующий свой матч "Динамо" проведет в среду 25 сентября в гостях против "Мариуполя". Начало игры в 17 00.