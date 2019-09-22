"Динамо" разгромило "Ворсклу" в Полтаве

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 3969
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 7182
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 1935
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 405
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2907
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3348
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1395
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 369
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1260
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3249
Фото
Все фото
16
6
10
5
4
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
Видео
Все видео
Ярмоленко забил "Манчестер Юнайтед"
Ярмоленко забил "Манчестер Юнайтед"
"Шахтер" в центральном матче тура одолел "Десну"
"Шахтер" в центральном матче тура одолел "Десну"
"Интер" победил в миланском дерби
"Интер" победил в миланском дерби
"Барселона" повторила худший старт в истории
"Барселона" повторила худший старт в истории
Школа Ким Чен Ына. Кореец поднял штангу, которая в три раза превышает его собствнный вес
Школа Ким Чен Ына. Кореец поднял штангу, которая в три раза превышает его собствнный вес
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 135
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5166
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5247
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1719
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31347
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 сентября 2019
Просмотров: 90
Знищили бізнес
– А в якій сфері твої знайомі працюють? Бо ціни різні, – каже знайома рієлторка. Друзі зі столиці хочуть орендувати у Львові ...
воскресенье, 22 сентября 2019 18:57

"Динамо" разгромило "Ворсклу" в Полтаве

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; разгромило &quot;Ворсклу&quot; в Полтаве
Карлос Де Пена стал героем игры в Полтаве

Киевское "Динамо" легко Победа в выездном матче полтавскую "Ворсклу" 5: 0. Команда Михайличенко одержала вторую победу подряд и начала выходить из серии неудачных матчей.

Gazeta.ua собрала главные аспекты игры в Полтаве.

Михайличенко применил ротацию. Тренерский штаб серьезно изменил состав поровну с игрой в четверг против "Мальме". Бущан заменил Бойко в воротах. Караваев и Бурда заменили Кендзеру и Кадара в защите. Де Пена и Гармаш заменили Вербича и Буяльского в середине поля, а на острие сыграл Беседин, который заменил Родригеса. Алексей Михайличенко виставав сразу 6 новых игроков.

"Динамо" полностью переиграло соперника. Киевляне выглядели убедительнее соперника на протяжении всего матча. Закрыли сильные стороны соперника на флангах, сами использовали скоростные качества фланговых игроков, прессинговали соперника, создавали моменты. При желании команда Михайличенко могла забить больше, но после четвертого гола в начале второго тайма уменьшили скорости.

"Ворскла" провалила игру в обороне. Команда Косовского выглядела совсем разбалансированной в обороне, теряя игроков в своей штрафной, ошибаясь позиционно, теряя мяч у своих ворот, проигрывая борьбу один в один. Опорник Луизао не успевал страховать партнеров, что привело к быстрым атакам киевлян. Гости создали много моментов у ворот "Ворсклы". Именно слабая игра защитников команды Косовского стала решающей в игре.

Цыганков и Де Пена полностью переиграли своих визави. Активность команды Михайличенко шла через фланги. Де Пена и Цыганков при поддержке Кенджоры и Миколенко были хозяина на этом отрезке поля, создавая опасность у ворот соперника. При том, что украинец и уругваец смогли отметиться не только голами, но и голевыми передачами.

"Динамо" имело полное преимущество на флангах


Динамовцы начали создавать моменты после стандартов. Шабанов забил гол после углового. Хороший момент имели тот же Шабанов, Беседин и Бурда. Похоже, что стандарты становятся оружием команды Михайличенко.

Никита Бурда получил серьезную травму. В начале второй тайма защитник "Динамо" Бурда получил травму. Никиту унесли с поля на носилках. Защитник так и не смог согнуть ногу.

Разгромная победа должна добавить игрокам "Динамо" уверенности. Киевляне попали в полосу неудачных результатов. Вылетели из Лиги чемпионов, отпустили "Шахтер" в чемпионате. Имели серию из 6 матчей без побед, которую прервали тяжелой победой над "Мальме". Разгромная победа в Полтаве должна добавить игрокам и тренерам уверенности в собственных силах в следующих матчах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" в центральном матче тура одолел "Десну"


Следующий свой матч "Динамо" проведет в среду 25 сентября в гостях против "Мариуполя". Начало игры в 17 00.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" разгромило "Ворсклу" в Полтаве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
сентября

За принудительный труд рабов американцев будут судить

Самое читаемое
&quot;Занимайтесь любовью, а не войной&quot;: спорный фотопроект Стивена Мейзеля
"Занимайтесь любовью, а не войной": спорный фотопроект Стивена Мейзеля
19
 Просмотров: 101264
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
18
 Просмотров: 31905
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
16
 Просмотров: 23814
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
25
 Просмотров: 20358
Депутат от &quot;Слуги народа&quot; заявила, что украинские ценности &quot;не совпадают&quot; с европейскими
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими 4 Просмотров: 20016
Спорт
Ярмоленка назвали лучшим игроком матча с "Манчестер Юнайтед"
Ярмоленка назвали лучшим игроком матча с "Манчестер Юнайтед" Просмотров: 270
Ярмоленко забил "Манчестер Юнайтед"
Ярмоленко забил "Манчестер Юнайтед"
 Просмотров: 648
"Шахтер" в центральном матче тура одолел "Десну"
"Шахтер" в центральном матче тура одолел "Десну"
 Просмотров: 243
Ребров не сходит со страниц венгерской прессы
Ребров не сходит со страниц венгерской прессы Просмотров: 2727
"Интер" победил в миланском дерби
"Интер" победил в миланском дерби
 Просмотров: 180
Больше всего комментируют
4
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими
3
Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помічник президета
3
Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
3
"Это все выдумки Путина": Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует
2
Разгон активистов на Львовщине: в полиции прокомментировали ситуацию
Голосов: 1402
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua