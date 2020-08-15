"Динамо" разгромило "Полесье" с дублем Супряги

Владислав Супряга пока забивает больше всех в "Динамо". Фото ФК "Динамо"

Состоялся товарищеский матч с участием "Динамо" и "Полесья". Встреча прошла на стадионе им. Лобановского и завершилась со счетом – 5:1 в пользу киевлян.

Голы: забивали: Супряга (12, 37), Буяльский (24), Шапаренко (45+1), Дуэлунд (78) – Галенко (52)

Соперник киевлян в досрочно завершившемся сезоне второй лиги финишировал вторым в группе А и получил право сыграть в первой.

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Это третий товарищеский матч киевского клуба под руководством Мирчи Луческу. 7 августа был разгромлен "Верес" (3:0), а 11-го – поражение от "Десны" (1:2).