"Динамо" против "Брюгге" может сыграть в два форварда

Алексанр Хацкевич завтра может удивить соперника тактической схемой

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделилився рассказал о подготовке к ответному матчу 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Брюгге".

Наставник киевлян не исключил варианта тактической схемы с двумя нападающими в завтрашней игре, где бело-синим обязательно нужно выигрывать с разницей, как минимум, в два мяча.

"На позиции нападающего у нас есть хороший выбор исполнителей — Беседин, Соль, Родригес. Поэтому мы можем сыграть и с двумя нападающими, и с оттянутым форвардом. Решим завтра. Да, нам надо забивать, но и о надежности игры в обороне забывать нельзя — тут необходимо сыграть максимально сконцентрировано. А тактическая схема — понятие относительное", — приводит слова Хацкевича "Dynamo.kiev.ua".

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Первый матч в Бельгии завершился минимальным поражением команды Александра Хацкевича со счетом 0:1.