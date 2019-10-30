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среда, 30 октября 2019 20:11

"Динамо" проиграло "Шахтеру" в серии пенальти

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&quot;Динамо&quot; проиграло &quot;Шахтеру&quot; в серии пенальти
"Динамо" ощутимо проигрывает "Шахтеру" в кубковых матчах

Сегодня в Киеве в 1/8 финала Кубка Украины играют сильнейшие команды страны - "Динамо" и "Шахтер". Последний раз в кубке эти команды встречались в Харькове 7 апреля этого года.

Игру активнее начали киевляне. В одной из атак в середине первого тайма Вербич и Шапаренко устроили настоящий штурм ворот Пятова. Мяч метался в штрафной "Шахтера" пока Хочолава не выбил его изо всех сил. На беду горняков мяч подхватил Гармаш и точным ударом направил его в правый нижний угол. Андрей Пятов даже не шелохнулся - 0:1.

С началом второй половины игры горняки увеличили давление. В одном из эпизодов Тайсону удался страшной силы выстрел который потряс перекладину ворот Бойко.

Гармаш за несколько секунд умудрился дважды ударить Мораеса и увидел красную карточку. А вскоре уже сам Мораес срубил Шапаренко и покинул пределы поля

А вскоре киевлян подвел центральный защитник Тамаш Кадар. Он дважды грубо обрезался в течение одной минуты. И если первую ошибку горняки ему простили то вторую реализовал Мораес. Он получил пас от Тайсона и пробил в оставленные голкипером ворота - 1:1.

Далее арбитр удалил авторов забитых мячей. Гармаш за несколько секунд умудрился дважды ударить Мораеса и увидел красную карточку. А вскоре уже сам Мораес срубил Шапаренко и покинул пределы поля.

В серии пенальти лучшим оказался вратарь сборной Андрей Пятов. Он парировал два удара и его коллега Денис Бойко - лишь один - 4:3 в пользу "Шахтера". Горняки вышли в полуфинал а впоследствии и выиграли приз.

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Всего в Кубке Украины "Динамо" и "Шахтер" сыграли 15 матчей. Преимущество на стороне дончан - 9 побед "Шахтера" 4 - "Динамо" при двух ничьих.

Автор: Юрий СТРИГУН
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