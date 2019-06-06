"Динамо" продлило контракт с Хацкевичем на два сезона

Игорь Суркис остался удовлетворение работой Александра Хацкевича в предыдущие два сезона, поэтому снова доверил ему команду.

Александр Хацкевич останется наставником киевского "Динамо".

Киевский клуб продлил контракт с белорусским специалистом, новое соглашение рассчитано на 2 года, сообщает официальный сайт "Динамо".

Напомним, Александр Хацкевич возглавил "Динамо" в июне 2017 года, в конце мая текущего года у 45-летнего специалиста закончился контракт с киевским клубом.

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К слову, за 2 сезона "Динамо" под руководством Александра Хацкевича, получило лишь Суперкубок Украины 2018 года.