"Динамо" продлило контракт из Де Пеной

Карлос Де пена забил за сезон шесть мячей. Ни в одном европейском чемпионате он не демострировал подобной результативности

"Динамо" продлило контракт с полузащитником Карлосом Де Пеной до 2021 года, о чем сообщил официальный сайт клуба. Соглашение с уругвайцем продолжили автоматически, потому что он сыграл необходимую для пролонгации количество матчей киевлян.

Де Пена перешел в "Динамо" в апреле, подписав контракт с киевлянами до конца 2019 года. За это время полузащитник провел в футболке киевлян 32 матча. В его активе 6 голов и 6 результативных передач. Ранее он выступал за уругвайский "Насьональ", английский "Мидлсбро" и испанский "Овьедо".

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"Динамо" пошло на зимний перерыв на втором месте в чемпионате Украины, отставая от "Шахтера" на 14 очков. Команда Алексея Михайличенко продолжает борьбу за победу в Кубке Украины, а вот из Лиги Европы киевляне вылетели уже после группового этапа.