"Динамо" продало звездного легионера

Дерлис Гонсалес так и не смог проявить себя в "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Дерлис Гонсалес официально стал игроком парагвайской команды "Олимпия" Асуньсьйон.

"Динамо" получит $5 млн за половину прав на Гонсалеса. Парагвайский клуб уже объявил о переходе 25-летнего нападающего, сообщает "Футбол 24".

Дерлис перешел из "Базеля" в "Динамо" летом 2015 года, тогда "бело-синие" заплатили швейцарцам около 9,3 млн евро. С лета 2018 года форвард сборной Парагвая выступал на правах аренды в составе бразильского "Сантоса".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цыганков не сыграет за "Динамо" до завершения сборов - СМИ

В общем Дерлис Гонсалес выступал за "Динамо" в течение 3 сезонов. За это время провел 50 матчей, в которых забил 7 мячей.