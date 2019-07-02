"Динамо" продало своего вратаря в Саудовскую Аравию

 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 1359
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1503
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1512
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3349
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2223
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 702
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1611
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 24876
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3825
Фото
Все фото
15
7
29
8
8
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Горячие фото одной из самых сексуальных футболисток мира
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Как выглядят спортсмены без одежды
Как выглядят спортсмены без одежды
Открыли первый в Украине йога-парк
Открыли первый в Украине йога-парк
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Видео
Все видео
Иньеста забил фантастический мяч в Японии
Иньеста забил фантастический мяч в Японии
Женщина-арбитр затролила игрока в чемпионате Бразилии
Женщина-арбитр затролила игрока в чемпионате Бразилии
Украинский борец едва не погиб на Европейских играх
Украинский борец едва не погиб на Европейских играх
Пьяный экс-игрок "Реала" повредил чужой автомобиль
Пьяный экс-игрок "Реала" повредил чужой автомобиль
Бирхофф забил гол "смерти" в финале Евро
Бирхофф забил гол "смерти" в финале Евро
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 405
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1611
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1566
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2160
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11151
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
1 Просмотров: 351
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
вторник, 02 июля 2019 08:30

"Динамо" продало своего вратаря в Саудовскую Аравию

  Комментировать
&quot;Динамо&quot; продало своего вратаря в Саудовскую Аравию
Коваль ставши повноціннім гравця аутсайдера чемпіонату Саудівської Аравії

Вратарь "Динамо" Максим Коваль стал полноценным игроком "Аль-Фатеха", сообщает официальный сайт клуба из Саудовской Аравии. Украинец подписал трехлетний контракт.

В прошлом сезоне Коваль выступал за "Аль-Фатех" на правах аренды и сумел убедить руководство клуба выкупить контракт у "Динамо". Сумма трансфера не разглашается.

Коваль присоединился к "Динамо" в 2010 году, перейдя из запорожского "Металлурга". Также на правах аренды он успел поиграть в датском "Оденсе" и "Депортиво".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легендарный вратарь вернулся к тренировкам после инфаркта

В минувшем сезоне 26-летний голкипер сыграл 30 матчей за "Аль-Фатех", из которых 11 провел на ноль. Команда украинца завершила чемпионат на 9-м месте.

https://sportarena.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Динамо" продало своего вратаря в Саудовскую Аравию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июля

В трамвайной аварии погибли 34 человека

Убийство всей семьи: родственники отказались от публичного судебного процесса

Самое читаемое
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
Как выглядит Чернобыль сейчас: дикие звери на улицах, деревья в квартирах
34
 Просмотров: 143084
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
Обнаженные тела и много воды: как спасались от жары в прошлом веке
30
 Просмотров: 95763
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
Жена Кошевого показала шикарное тело в бикини
5
 2 Просмотров: 69614
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании &quot;монашки&quot; в купальнике
Патриарх Кирилл развлекался на яхте в компании "монашки" в купальнике
4
 Просмотров: 30889
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
 Просмотров: 23058
Спорт
Против Тимощука открыли два уголовных дела
Против Тимощука открыли два уголовных дела Просмотров: 306
"Динамо" должно перестроить игру в середине поля
"Динамо" должно перестроить игру в середине поля
 Просмотров: 792
Иньеста забил фантастический мяч в Японии
Иньеста забил фантастический мяч в Японии
 Просмотров: 558
Женщина-арбитр затролила игрока в чемпионате Бразилии
Женщина-арбитр затролила игрока в чемпионате Бразилии
 Просмотров: 1116
Легендарный вратарь вернулся к тренировкам после инфаркта
Легендарный вратарь вернулся к тренировкам после инфаркта Просмотров: 270
Больше всего комментируют
12
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
10
У Зеленского заговорили о региональном языке для Донбасса
9
Окупанты не отводят свои войска от Станицы Луганской
4
Медведчук продолжает скупать телеканалы - СМИ
4
Перед возвращением в ПАСЕ Россия должна была освободить моряков
Голосов: 1583
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua