"Динамо" продало своего вратаря в Саудовскую Аравию

Коваль ставши повноціннім гравця аутсайдера чемпіонату Саудівської Аравії

Вратарь "Динамо" Максим Коваль стал полноценным игроком "Аль-Фатеха", сообщает официальный сайт клуба из Саудовской Аравии. Украинец подписал трехлетний контракт.

В прошлом сезоне Коваль выступал за "Аль-Фатех" на правах аренды и сумел убедить руководство клуба выкупить контракт у "Динамо". Сумма трансфера не разглашается.

Коваль присоединился к "Динамо" в 2010 году, перейдя из запорожского "Металлурга". Также на правах аренды он успел поиграть в датском "Оденсе" и "Депортиво".

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В минувшем сезоне 26-летний голкипер сыграл 30 матчей за "Аль-Фатех", из которых 11 провел на ноль. Команда украинца завершила чемпионат на 9-м месте.