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понедельник, 12 июля 2021 14:09

"Динамо" присмотрело венесуэльского форварда

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&quot;Динамо&quot; присмотрело венесуэльского форварда
Рамиреса звали в "Рубин". Фото: dac1904.sk

"Динамо" хочет купить форварда из Венесуэлы. Он играет в Словакии.

По информации ведущего "ТаТоТаке" Андрея Сенькива, киевский клуб намерен приобрести нападающего 22-летнего Эрика Рамиреса.

Футболист выступает за словацкий клуб "ДАК 1904" - Дунайская Стреда.

Отмечается, что "Динамо" предлагает за Рамиреса €1,5 млн, ГАК хочет не меньше €3 млн. Известно, что венесуэлец мог перейти в "Рубин". Возможные причины срыва трансфера - проблемы со здоровьем или агенты запросили большую комиссию.

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В прошлом сезоне чемпионата Словакии Рамирес забил 17 голов и сделал восемь голевых передач в 35 матчах. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €2 млн. В активе Рамиреса один матч за национальную сборную Венесуэлы.

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