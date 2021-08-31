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вторник, 31 августа 2021 18:01

"Динамо" приобрело бразильца за €5 млн

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&quot;Динамо&quot; приобрело бразильца за €5 млн
Витиньйо должн усилить атаку "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" подписало бразильского форварда 22-летнего Витиньйо.

Контракт бразильца с "Динамо" предусмотрено на пять лет, сообщает официальный сайт киевлян.

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По сообщениям СМИ, киевляне заплатили "Атлетико Паранаэнсе" €5 млн.

Витиньйо будет заявлен за "Динамо" в ближайшее время под номером 22 и сможет принять участие уже в следующем матче столичной команды против харьковского "Металлиста 1925", который состоится после завершения паузы, связанной с матчами сборных, а именно в субботу, 11 сентября.

В текущем сезоне бразилец сыграл 27 матчей, записав в свой актив девять голов и четыре результативные передачи. Всего за первую команду "Атлетико Паранаэнсе" он провел 60 матчей, забил 15 голов и отдал семь результативных передач во всех турнирах.

"Динамо" после пяти туров УПЛ лидирует в таблице, опережая "Шахтер" на три очка.

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