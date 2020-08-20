"Динамо" презентовало домашнюю форму на новый сезон

Киевское "Динамо" представило домашнюю форму от New Balance на сезон 2020/21

Основными цветами остались синий и белый, однако появились нестандартные горизонтальные полосы на футболке, сообщает официальный сайт "бело-синих"

Домашняя форма - это сине-голубые полосы на белом. Рисунок на экипировке напоминает волны Днепра и символизирует новую полосу в истории клуба. Выездную и третью форму будет опубликовано позже.

Автор: ФК "Динамо"

Автор: ФК "Диннамо" Киев

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу пригласил первого бразильца в "Динамо"

Первый матче команда Мирчи Луческу проведет 21 августа против "Олимпика".