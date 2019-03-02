"Динамо" потратило много сил в Чернигове перед игрой против "Челси"

Кендзера отметился голом и ассистом в Чернигове. Фото: fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" победило в Чернигове местную "Десну" - 2: 0.

На самом деле, этот матч не был простой для подопечных Александра Хацкевича. В первую очередь, из-за не лучшее состояние поля и погодные условия. Весна еще полноценно не добралась до Чернигова. При этом подогрев стадиона имени Юрия Гагарина в Чернигове не работал. Поэтому поле были было тяжелым. Что требовало больших физических усилий. Все это дополнительные нагрузки и риски травм для футболистов. Благо расстояние между Киевом и Черниговым всего -142 километра, не отняло много сил при переезде.

Интересное тактическое решение принял Александр Хацкевич. Дисквалифицированного Вербича на поле формально заменил центральный полузащитник Буяльский, а не более прогнозируемые - Сидклей или Цитаишвили. Буяльский создал численное превосходство в середине поля, а Миколенко отвечал за весь левый фланг. В конце 90 в похожей тактикой Олег Лужный отвечал за всю правую бровку.

Миколенко отвечал за всю левую бровку

Тренер хозяев поля Александр Рябоконь пошел на хитрость - избрал откровенно защитный вариант введения игры. Выставив сразу 3 центральные защитники. Такая же тактика выжидания, чтобы попытаться сдержать именитого соперника. Где помня о разгроме в первом матче на Олимпийском - 4: 0. Похожую тактику Рябоконь использовал в гостевой игре против "Шахтера". Тогда в Харькове "горняки" забили победный мяч на последних минутах игры. А за счет контратак, стандартов попытаться забить гол.



Понятно, что качесто газона во многом нивелировало индивидуальную преимущество динамовцев над соперником. А тут еще нужно было играть против количественной обороны . Конечно, на таком поле в комбинационный футбол - играть не так просто. Контроль мяча, позиционное преимущество особенно дивидендов киевлянам не давали. На помощь пришли стандарты, дальние удар, и индивидуальное мастерство игроков. Именно после углового Томаш Кендзера забил решающий гол. После пропущенного мяча хозяевам уже нужно было раскрываться, что позволило динамовцам закрепить свое преимущество.

На помощь динамовцам пришел стандарт

Во второй части сезона "Динамо" показывает хорошую физическую форму, умение вытеснить максимума из своих моментов и умение использовать сладкий стороны соперника.

К сожалению, травму получил форвард "Динамо" Фран Соль. Я думаю, что главная причина кроется тяжелом поле в Чернигове, большом количестве силовых единоборств (Соль не привык к такому контактного футбола играя в Нидерландах и Испании). Важным фактором являются физические нагрузки получении испанским игроком во время зимних сборов. Кроме подготовки с "Динамо" испанский нападающий еще проходил сборы с своим предыдущим клубом "Виллем II".

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Следующий свой матч "Динамо" проведет в рамках Лиги Европы против Челси 7 марта.