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воскресенье, 24 января 2021 11:31

"Динамо" потеряло своего лидера на длительный срок

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&quot;Динамо&quot; потеряло своего лидера на длительный срок
Беньямин Вербич пропустит почти всю подготовку к сезону. Фото: ФК "Динамо" Киев

Один из лидеров "Динамо" 27-летний Беньямин Вербич пропустит почти всю подготовку ко второй части сезона.

Словенец не принимал участие в тренировочном процессе на первом сборе в ОАЭ.

"Вербича сделали МРТ, которая выявила повреждения мышц задней поверхности бедра. Срок восстановления при такой травме составляет от двух до трех недель. Надеемся, что выздоровление Вербича произойдет гораздо быстрее и мы встретимся уже на сборе в Турции. Возможно, он будет участвовать в подготовке в полном объеме, но сможет тренироваться и восстанавливаться ", - сказал врач команды Алексей Шморгун в комментарии официальному сайту "Динамо".

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24-го января "Динамо" сыграет свой последний спарринг на сборах в ОАЭ против сборной Иордании. Начало игры - в 15. 30.

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