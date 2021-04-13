"Динамо" потеряло легионера до конца сезона

Беньямин Вербич выступает за "Динамо" с начала 2018 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" не сможет рассчитывать на 27-летнего Беньямина Вербича до конца текущего сезона.

Процесс выздоровления словенского полузащитника "Динамо" затянулся, поэтому в нынешнем сезоне футболист на поле уже не выйдет, сообщает Meta-ratings.com.ua.

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Вербич будет проходить реабилитацию и продолжает заниматься по индивидуальной программе. Возвращение вингера на поле ожидалось в ближайшее время, но чрезмерное желание игрока имело отрицательный результат.

В последний раз Вербич сыграл за "Динамо" 12 декабря 2020 в матче 13-го тура УПЛ против "Колоса".

Беньямин Вербич выступает за "Динамо" с начала 2018-го. До этого играл в Дании за "Копенгаген". В сезонах 2018/20 был одним из лидеров "бело-синих", но в текущем сезоне мало играл из-за травмы. 17 апреля "Динамо" сыграет с "Шахтером" в матче чемпионата Украины. Команда Луческу опережает "горняков" на 7 очков за 5 туров до окончания чемпионата.