"Динамо" получит 30% от продажи Яремчука

Яремчук перешел в "Гент" из "Динамо" за 2 миллиона евро. Global Look Press

"Гент" требует большую сумму за переход украинского форварда Романа Яремчука, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Это связано с тем, что бельгийский клуб отдаст "Динамо" 30% от суммы трансфера Яремчука в другой клуб.

25-летний нападающий перешел из "Динамо" в "Гент" летом 2017-го за 2 млн евро.

В этом сезоне он забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 25 матчах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-тренер "Шахтера" готов заплатить за звезду сборной Украины €12 млн

"Рома" готова купить Яремчука за 12 млн евро, но "Гент" просит больше.