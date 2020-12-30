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среда, 30 декабря 2020 15:06

"Динамо" покупает хорватского полузащитника

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&quot;Динамо&quot; покупает хорватского полузащитника
Якич (в синей футболке) в игре против российского ЦСКА

Киевское "Динамо" ведет переговоры с полузащитником загребского "Динамо" 23-летним Кристианом Якичем. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

"Кристиан Якич, "Динамо" Загреб. Начинайте присматриваться и гуглить. Балканский скаутский вектор в действии. Молодой возраст, хороший бэкграунд, приемлемая цена. Идут переговоры", – сказано в сообщении.

Хавбек, который преимущественно играет опорника, в этом сезоне сыграл 19 матчей, забил 1 гол, отдал 2 голевых паса. Играл в молодежных сборных Хорватии разных возрастов, в нынешний клуб перешел летом из "Локомотивы" за €1,2 млн.

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Transfermarkt оценивает Кристиана Якича в €2 млн. Контракт с загребским клубом рассчитан до лета 2025 года.

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