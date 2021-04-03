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суббота, 03 апреля 2021 12:10

"Динамо" подпишет игрока сборной Сенегала

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&quot;Динамо&quot; подпишет игрока сборной Сенегала
Самба Диалло должно усилить атаку "Динамо". Фото: Galsenfoot.com

Киевское "Динамо" подпишет игрока молодежной сборной Сенегала 18-летнего Самба Диалло.

Футболист уже прибыл в Украину для подписания контракта с динамовцами, сообщает Galsenfoot.com.

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На родине футболист выступал за Академию "Дара Салам". Игрок действует в атаке. Может сыграть атакующего полузащитника, или играть на флангах.

Диалло имеет опыт выступлений за сборные Сенегала Ю-17 и Ю-20. Футболист недавно неплохо проявил себя в молодежной сборной, забив дважды в одном из турниров.

В текущем сезоне "Динамо" занимает 1-е место в турнирной таблице. 7 туров до конца сезона команда Мирчи Луческу опережает "Шахтер" на 7 очков.
4 апреля киевляне сыграют в гостях против "Александрии". Начало матча в 19:30.

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