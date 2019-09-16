"Динамо" подписало полузащитника "Шахтера"

Дилан Вуанту сменил "Шахтер" на "Динамо"

Киевское "Динамо" подписало контракт с полузащитником юношеской команды "Шахтера"

Юный украинский полузащитник Дилан Вуанту подписал контракт киевским "Динамо".

Фамилия 16-летнего футболиста появилось в заявке "Динамо" Ю-17 на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.

Вуанту начинал свою карьеру, выступая за ДЮСШ-11 "Черноморец" и "Шахтера". В составе "горняков" игрок провел два последних сезона, выступая в первенстве Детско-юношеской футбольной лиги Украины.

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В последнем своем матче "Динамо" уступило "Десне" на "Олимпийском" 1: 2 и занимает только 6 место в УПЛ. Следующий матч команда проведет против "Мальме" в Лиге Европы.