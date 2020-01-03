"Динамо" подписало первого зимнего новичка

Олабиран Муива стал первым новичком "Динамо" после зимней паузы

Полузащитник российского клуба "Тамбов" Олабиран Муива подписал контракт с киевским "Динамо". 21-летний нигерийский футболист заключил соглашение со столичным клубом на 3,5 года.

Муива играл только на постсоветском пространстве. Начав профессиональную карьеру футболиста в 2017 году в молдавском "Саксане", он уже через год перешел в узбекский "Локомотив", однако долго там не задержался. В 2018-м он засветился в белорусском "Луче", откуда в том же году перешел в российский "Тамбов", который покинул в декабре 2019 года, пишет "Футбол 24"

Футболист выступает на позиции левого полузащитника. Вызывался в сборную Нигерии Ю-23.

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В текущем сезоне "Динамо" занимает 2 место в УПЛ, отставая от "Шахтера" на 15 очков.