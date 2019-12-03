"Динамо" подписало форварда сборной Бельгии

Ибрагимом Каргбо подписал контракт с "Динамо" на три с половиной года. Фото: из открытых источников

Киевское Динамо объявило о подписании контракта с 19-летним нападающим Ибрагимом Каргбо.

Соглашение новичка рассчитано на три с половиной года, информирует "Футбол 24"

Уроженец Сьерра-Леоне делал свои первые футбольные шаги в бельгийском "Беерсхот", а впоследствии получил приглашение от "Рединга". После этого юного нападающего взяли в "Кристал Пэлас", однако пробиться в основную команду он так и не смог. Свой первый профессиональный контракт он подписал в январе 2018 году с бельгийским "Руселаре" (второй дивизион), а летом 2019-го его арендовал "Льерс", который выступает в третьей по силе лиге страны.

Высокий нападающий (190 см) отметился двумя голами в десяти матчах за "Льерс", но 17 ноября срок арендного соглашения истек, и Каргбо пришлось вернуться в "Руселаре". Уже на следующий день контракт с клубом был расторгнут по обоюдному согласию, поэтому 19-летний нападающий достался "Динамо" бесплатно.

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Новички "Динамо" Ибрагим Каргбо регулярно получает вызовы в сборную Бельгии Ю-19, за которую успел сыграть семь матчей и отметиться одним голом.