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суббота, 17 апреля 2021 21:52

"Динамо" победило "Шахтер" в решающем матче чемпионата Украины

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&quot;Динамо&quot; победило &quot;Шахтер&quot; в решающем матче чемпионата Украины
"Динамо" забило "Шахтеру" с пенальти. Фото: инстаграм "Динамо"

Киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" в центральном матче чемпионата Украины - 1:0 и увеличило отрыв от основного преследователя до 10 баллов. До завершения чемпионата остается 4 тура.

Киевляне только в первые 15 минут давали основания сомневаться в положительном итоге матча. Затем подопечные Луческу перехватили игровую инициативу и не уступали ее до конца игры. Атаки динамовцев были острее и в одной из них Майкон в первом тайме сбил в своей штрафной Андриевского. Пенальти уверенно реализовал Де Пена.

В оставшееся время, "Шахтер" не смог создать хотя бы одной возможности для взятия ворот. Киевляне тоже особо вперед не рвались, но несколько возможностей удвоить счет потеряли. В итоге заслуженная победа "Динамо" - 1:0.

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Мирча Луческу в первый сезон выиграл Суперкубок, близок к победе в чемпионате и Кубке страны. Зато Каштру близок к отставке. Впервые за последние годы "Шахтер" так много проиграл "Динамо"

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