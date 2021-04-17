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суббота, 17 апреля 2021 18:48

"Динамо" победило "Шахтер" и пребывает в шаге от чемпионства

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&quot;Динамо&quot; победило &quot;Шахтер&quot; и пребывает в шаге от чемпионства
Жерсон Родригеш стал героем последних матчей "Динамо". Фото: "Шахтер"

Добрый вечер!

Украинский "классико" "Шахтер" - "Динамо" начнется в Киеве менее чем за час. Впервые за последние четыре года дончане находятся в роли догоняющих. И догонять надо быстро - разрыв 7 баллов должен быть ликвидирован за короткую дистанцию ​​в 5 туров.

Игру первого круга обескровленное ​​ковидом "Динамо" проиграло "Шахтеру" без вариантов - 0:3. Теперь кроме дисквалифицированного Сидорчука видимых проблем у динамовцев нет. Очевидно, Мирча Луческу вспоминает свои слова несколько лет назад, когда он называл "Динамо" ненастоящим чемпионом, потому что подопечные Реброва тогда дважды проиграли "Шахтеру". Понятно, что Мирча не захочет оказаться на месте Сергея Станиславовича и проигрывать второй раз.

К тому же неизвестно или прошла кризис в горняков. Победа над "Ворсклой" произвела впечатление, чего не скажешь о выигрыше у второго состава "Мариуполь". Сегодня у дончан соперник более чем серьезный.

Собственно эта игра станет последним шансом для Луиша Каштру доветы свою профпригодность на фоне разговоров о приходе итальянца Де Дзерби. Убедит он Рината Ахметова - вполне может "зацепиться" и за следующий контракт. Словом, интриг в матче хватает. Как всегда, в матче таких соперников.

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Тем временем стали известны составы на матч.

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Кривцов, Матвиенко, Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Соломон, Мораес.

Запасные: Пятов, Болбат, Хочолава, Витао, Сиприано, Судаков, Тете, Фернандо, Дентиньо,

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарный, Попов, Кенджера, Шепелев, Буяльский, Андриевский, Караваев, Де Пена, Беседин

Запасные: Бойко, Шапаренко, Цыганков, Гармаш, Родригеш, Сидклей, Тымчик, Сирота

Матч начался!

2 мин. Осторожно начинают матч команды. "Шахтер" забрал мяч и пытается искать дыры в обороне киевлян.

3 мин. Ого! два момента подряд у соперников. Сначала Соломон пробил выше ворот под углом, а затем Беседин не сумел переиграть Трубина на диаметрально противоположном фланге.

6 мин. Успокоились команды, словно испугавшись собственной активности в начале матча.

9 мин. Трехминутная активность "Шахтера" видимых дивидендов команде Каштру не принесла.

13 мин. С тактикой команд все понятно. Как и предсказывали специалисты "Шахтер" атакует и владеет инициативой, а киевляне ищут возможность для контратаки.

16 мин. Кривцов вышел на хорошую позицию и пробил издалека. Точно в руки Бущану прилетел мяч.

18 мин. Поняли динамовцы, что основная опасность сегодня исходит от Соломона и пытаются в момент приема атаковать креативного израильтяна. Отбор закончился перспективной атакой динамовцев и неточным навесом на Де Пену.

22 мин. Пришли в себя динамовцы и провели несколько атак, скорее чтобы поддержать себя в психологическом плане.

25 мин. Забарный, который начал игру в маске, бросил ее и рискует снова повредить нос.

26 мин. Матвиенко получил желтую карточку за то, что сбил Беседина.

27 мин и сразу Бондарь на том же Беседине получает вторую командную желтую карточку.

30 мин. "Шахтер" решил подержать мяч после неожиданной активности "Динамо".

32 мин. 2:1 по желтым карточкам. Кенджьора сфолил на Степаненко.

33 мин. Пенальти назначает Монзуль в ворота "Шахтера". Маркос Антоио сбил Андриевского. ВАР проверяет правильность решения.

34 мин. ГОЛ! Карлос Де Пена переигрывает Трубина и бьет в левый нижний угол ворот. Трубин был близок к отражению, но не более. 1:0 в пользу "Динамо".

39 мин. Караваев и Матвиенко столкнулись в центре поля, но все обошлось без серьезных травм.

41 мин. Майкон получает предупреждение за разговоры и рискует оставить свою команду в меньшинстве.

45 мин. "Динамо" уверенно гасит активность "Шахтера" и не дает тому выбежать в хотя бы одну острую атаку.

Все. Первый тайм завершен. Горняки поатаковали первые 15 минут, а затем "Динамо" забрало инициативу и открыло счет в матче. Пока до победі "Шахтера" ой, как далеко!

Второй тайм начался! У "Шахтера" остается 45 минут чтобы спасти шансы на чемпионство.

46 мин. Замена у "Шахтера". Тете вышел вместо главного неудачника Маркоса Антонио.

49 мин. Медленные атаки у подопечных Каштру. На таких скоростях в футбол уже не играют. Должны добавлять дончане.

52 мин. Миколенко пошел в атаку и бил с линии штрафной, но в створ и близко не попал.

56 мин. Приходится признать, что это не "Шахтер", а какая-то ужасная пародия на него. Не узнать команду.

60 мин. Опасную атаку киевлян прерывает Бондарь, успевая выбить мяч на угловой.

62 мин. Беседин после прострела Караваева несильно бьет прямо в руки Трубину.

64 мин. Фернандо меняет Соломона, который совершенно исчез из поля зрения где-то минуты с двадцатой.

65 мин. Монзуль выписывает желтую карточку Буяльскому за нарушения на Майконе.

68 мин. Первый угловой заработал "Шахтер". Когда такое еще было?

71 мин. Двойная замена у киевлян. Родриго и Шапаренко выходят вместо Де Пены и Андриевского.

72. мин. Марлоса меняет Дентиньо.

74 мин. Цыганков меняет Караваева.

78 мин. Минут 10 назад Кривцов хромал, а сейчас понял, пенящиеся его никто не будет и снова ожил.

90 мин. "Шахтер" пытается организовать штурм, но это даже на навал не похоже.

79 мин. Гармаш меняет незаметного в этом матче Буяльского.

81 мин. Заснуть можно во время этого классического. Скука, скука ..

82 мин. Судаков выходит вместо Майкона.

87 мин. Катится матч до победы киевлян.

90+3 мин. "Динамо" выигрывает матч и в следующем туре с "Ингульцом" оформит чемпионство.

"Динамо" увеличило отрыв от "Шахтера" до 10 очков, а Луиш Каштру проиграл в этом сезоне все, что только можно - чемпионат, Кубок, Суперкубок и вылетел из Лиги Европы. В следующем туре, 23 апреля, нового чемпиона провозгласят официально.

Автор: Юрий Стригун
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