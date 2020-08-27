"Динамо" отпустит своего игрока в "Шахтер"

Полузащитник киевского "Динамо" 25-летний Никита Корзун будет играть за солигорский "Шахтер".

Корзун должен помочь команде Юрия Вернидуба получить золотые награды чемпионата Беларуси и попробовать пройти квалификацию Лиги Европы.

"Следующим воспитателем Корзуна станет Вернидуб (главный тренер солигорского "Шахтера". - Gazeta.ua.). Проговариваются детали аренды", - пишет канал "Динамо Киев Inside".

В прошлом сезоне Корзун играл за португальский "Вилафранкенше" на правах аренды. Его контракт с "Динамо" рассчитан до лета 2021-го.

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В системе киевского "Динамо" Никита Корзун выступает с 2017 года. Не смог закрепиться в команде ни при Сергее Реброве, ни при Александре Хацкевиче. Алексей Михайличенко и Мирча Луческу вообще не рассчитывали на этого футболиста.