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пятница, 28 июня 2019 14:00

"Динамо" определилось с соперниками на австрийском сборе

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&quot;Динамо&quot; определилось с соперниками на австрийском сборе
В Австрии подопечные Хацкевича померяются силами с 5 соперниками

"Динамо" на официальном сайте представило список из пяти команд, с которыми команда встретится в рамках предстоящего австрийского сбора.

28 июня к команде присоединятся футболисты, которые были задействованы в национальных сборных по окончании сезона, и состоится контрольный матч с житомирским "Полесьем".

В воскресенье, 30 июня, подопечные Александра Хацкевича вылетят в Австрию, где сыграют в том числе с недавним соперником по плей-офф Лиги Европы "Олимпиакосом" и 11-й командой английского Чемпионшипа "Брентфордом".

4 июля "Ботошани" (Румыния)

5 июля "Ваккер" (Австрия)

8 июля "Олимпиакос" (Греция)

13 июля "Брентфорд" (Англия)

14 июля "Швац" (Австрия)

Ранее стало известно, что на 21 июля у вице-чемпионов Украины запланирован контрольный матч с новичком Премьер-лиги "Колосом".

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Напомним, минувший сезон "Динамо" закончило на втором месте в турнирной таблице внутреннего первенства, отстав от Шахтера на 11 очков. В Лиге Европы команда вылетела на этапе 1/8 финала после разгрома от "Челси" (0:3, 0:5).

https://sportarena.com
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