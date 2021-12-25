"Динамо" определилось из заменой Миколенко

Вивчаренко начинал из Забарным. Фото: "Динамо"

Левый защитник "Динамо" U-19 Константин Вичаренко поедет на первый испанский зимний сбор с основной командой. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

19-летний игрок получит возможность доказать, что способен заменить Виталия Миколенко, который должен перейти в "Эвертон". Интересно, что Луческу в свое время уже привлекал Вивчаренко для работы с первой командой – вместе с Забарным. Илья тогда свой шанс не упустил, а Константин теперь попытается зарекомендовать себя во второй раз.

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В текущем сезоне Вивчаренко провел 19 матчей и забил 4 гола в чемпионате U-19 и Юношеской Лиге УЕФА. В своей группе "Динамо" заняло 2 место сразу за "Бенфикой".