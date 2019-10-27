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воскресенье, 27 октября 2019 19:19

"Динамо" опозорилось в матче против "Карпат"

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&quot;Динамо&quot; опозорилось в матче против &quot;Карпат&quot;
Олег Кудрик стал героем игры в матче против "Динамо". Фото: ФК "Карпат"

В рамках 12-го тура УПЛ "Динамо" дома не смогло переиграть "Карпаты". Счет игры - 1: 1

Gazeta.ua собрала главные аспектив игры на "Олимпийском".

"Динамо" преобладало соперника на протяжении всего матча. Подопечные Михайличенко имели территориальное и игровое преимущество на протяжении всей игры. Матч буквально проходил у штрафной площади гостей. "Карпатам" было трудно противодействовать сопернику. Подопечные Санжар занимались исключительно обороной собственных ворот и пыталась проводишь быстрые атаки.

Шапаренко впервые сыграл за "Динамо" в сезоне. Полузащитник получил возможность показать себя после долгого простоя и матчей за дубль. Шапаренко много старался, но эффективности действий не было. Более подыгрывал партнеров, чем брал инициативу на себя. Имел возможность забить мяч, но удар со штрафного.

Соль и Роригес провалили матч. Учитывая интенсивность матчей тренерский штаб "Динамо" дает возможность проявить себя всем игрокам. Даже защитник Самбрано попал в заявку на игру против "Карпат". Соль снова затерялся среди защит гостей. Родригес вышел на левом фланге, но эффективность его игры тоже были низкая. Поэтому неудивительно, что перерыве оба легионеры сели на скамейку запасных.

Шапаренко впервые сыграл за "Динамо" в текущем сезоне

Вратарь "Карпат" Кудрик стал героем матча. 23-ричнйы вратарь неоднократно выручал львовскую команду раз за разом спасая свою команду. В отдельных моментах казалось, что мячу уже некуда деваться, но вратарю гостей удавалось отражать сложные мячи.

"Динамо" убавило активность после забитого гола. Сейчас подопечные Михайличенко играют два раза в неделю. Поэтому покорно рационально разделить силы на все матчи. Если в прошлый четверг была игра Лиги Европы, то уже в следующую среду динамовцев ждет принципиальное противостояние против "Шахтера" в Кубке Украины. Излишняя расслабленность привела к потере очков.

Артем Шабанов стал антигероем матча. Сначала защитник "Динамо" забил в собственные ворота после не совсем острого прострела, а в конце игры из-за ошибки Артема игрок "Карпат" Бойчук вышел один на один с Бущаном, но вратарь выручил "Динамо".

Матч стал тяжелый для арбитра. Сразу несколько спорных моментов было во время игры. На последних секундах игры динамовцы претендовали на пенальти после того, как мяч попал в руку защитнику гостей. Перед этим после удара Шепелева было не понятно, пересек ли мяч линию ворот.

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Следующий матч "Динамо" проведет 30 октября в рамках Кубка Украины против "Шахтера". В чемпионате динамовцы сыграют 3 ноября в рамках 13 тура против ПФК "Львов".

Автор: Сергей Тищенко
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