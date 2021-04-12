"Динамо" охотится за форвардами "Днепра-1"

Права на Марио Чужое принадлежат "Динамо" Загреб. Фото: ФК "Днепр-1

Киевское "Динамо" заинтересовано в услугах 2 форвардов "Днепра-1" 23-летнего Артёма Довбика и 21-летнего Марио Чуже.

Киевляне рассматривают обоих футболистов в качестве варианта усиления атаки в следующем сезоне, сообщает Sport Arena.

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Чуже выступает за Днепр-1 на правах аренды с загребского "Динамо" с начала 2021 года. Хорват забил 4 гола в 9-х играх за днепровцев.

Летом нападающий должен вернуться в Хорватию. Контракт Чуже с загребским клубом рассчитан до 2025 года.

Довбик выступает за Днепр-1 с августа 2020 В текущем сезоне украинский нападающий забил 9 голов в 23 матчах. В марте Артём дебютировал в составе сборной Украины.

"Динамо" лидирует в чемпионате Украины. Команда Мирчи Луческу за 5 туров до завершения опережает "Шахтер" на 7 очков. В предыдущем туре киевляне победили "Днепр-1" -2:0. Довбика удалили в начале 2-го тайма за 2 желтых карточки. В следующем туре "Динамо" сыграет с "Шахтером". Матч состоится 17 апреля на НСК "Олимпийский". Начало игры в 19:30.