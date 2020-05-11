"Динамо" официально вернулся к тренировкам после карантина

Команде Алексея Михайличенко нужно опередить "Зарю" в борьбе за второе место. Фото: ФК "Динамо"

Киевское "Динамо" с 12 мая официально вернется к полноценным тренировкам.

Последний раз команда собиралась еще 18 марта. Почти 2 месяца игроки и персонал клуба был на карантине. Футболисты имели возможность работать только небольшими группами.

Почти через 2 месяца условия карантина смягчили, а футболисты получили право полноценных тренировок. Футболисты поддерживали физическую форму в индивидуальном режиме предоставленной тренерским штабом программой. Игроки тренировались дома, а также выполняли индивидуальную беговую работу и работу с мячом на базе в маленьких группах.

Игроки первой команды, тренерский штаб и персонал сдали тесты на коронавирус - все результаты отрицательные.

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После 23 туров УПЛ "Динамо" делит с "Зарей" 2-3 место отставая от лидера "Шахтера" на 13 очков.