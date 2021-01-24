"Динамо" не сумело обыграть сборную Иордании

"Динамо" сыграло третий матч а сборах. Фото "Динамо"

Киевское "Динамо" провело третий спарринг на сборе в ОАЭ, соперник – сборная Иордании. Счет в матче так и не был открыт.

"Динамо" – сборная Иордании – 0:0

"Динамо" (1-й тайм): Бущан – Кенджера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шепелев, Буяльский, де Пена, Родригеш – Супряга

"Динамо" (2-й тайм): Бойко – Кенджера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский , Караваев, Дуэлунд – Беседин.

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В первом матче сбора киевляне проиграли варшавской "Легии" – 0:2, а затем победили солигорский "Шахтер" из Беларуси – 2:0.