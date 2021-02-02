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вторник, 02 февраля 2021 17:35

"Динамо" не смогло подписать форварда

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&quot;Динамо&quot; не смогло подписать форварда
Арон Бупемзе является одним из лучших бомбардиров чемпионата Турции. Фото: ENSONHABER.COM

Киевское "Динамо" не смогло подписать форварда "Хатайспора" Аарона Бупендзе.

Вице-президент турецкого клуба Этхем Сунар рассказал о подробностях неудачного трансфера, сообщает En Son Haber.

"Недавно мы получили предложение в размере 9 миллионов евро в рассрочку от клуба из Европы, но не приняли его.

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Мы также вели переговоры с крупными турецкими клубами, но наша позиция понятна", - сказал Сунар.

По информации источника, европейской командой, о которой говорил Сунар, является "Динамо".

"Хатайспор" не намерен продавать нападающего менее чем за €10 млн.

4 февраля "Динамо" проведет товарищеский матч в Турции против болгарского ЦСКА.

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Дата
02
февраля

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