"Динамо" не смогло победить польскую "Легию" в контрольном матче

Георгий Цитаишвили сравнял счет в матче. Фото: "Динамо Киев от Шурика"

Киевское "Динамо" в первом матче на зимних сборах сыграло с польской "Легией" вничью 1: 1.

Польская команда вышла вперед на 13-й минуте матча усилиями Домагоя Антолича. Киевляне отыгрались в концовке первого тайма после точного удара Георгия Цитаишвили. Во второй половине встречи команды голов не забивали.

За "Динамо" сыграл хорватский защитник Иосип Пиварич, который в нынешнем сезоне не провел ни одного матча за первую команду киевлян. В старте бело-синих появился 19-летний защитник Илья Забарный..

Во втором тайме игровое время получили зимние новички "Динамо" - нападающие Назарий Русин и Ибрагим Каргбо, сообщает "Спортарена"

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20 января "Динамо" проведет второй спарринг в Турции. Киевляне сыграют против "Нефтчи".